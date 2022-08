Apoyo a actividades de conservación del medio marino e innovación

Santiago. En su última reunión semanal, la Xunta también dio luz verde a dos convenios por los que otorgará 10 millones de euros destinados a distintos organismos implicados en el plan de ciencias marinas de Galicia. La vigencia de estos acuerdos se ha establecido hasta 2025.

Uno de ellos, como informa un comunicado, hace referencia al reparto y las condiciones de los 6 millones de euros financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resilencia de los fondos Next Generation EU y el otro a los 4 millones restantes, que son aportados por la comunidade autónoma de a través do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca (FEMP) e do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura (Fempa).

El plan tiene como fin dar solución a las necesidades más inmediatas del sector marino gallego a través de las tecnologías, digitalización y educación ambiental. Además, busca fortalecer la cooperación entre los investigadores y las empresas.

Para poder cumplir con el objetivo, se establecieron tres líneas de actuación: la observación y monitorización del ecosistema marino; impulsar un cultivo sostenible de productos del mar; así como la trasformación, transferencia, capacitación y conocimiento hacia una economía azul sostenible.

AYUDAS EN MEDIO RURAL. En otro orden de cosas, el Ejecutivo destaca la inversión de 15 millones de euros entre el año 2016 y 2023 en el apoyo de ayudas a actividades no agrícolas en el medio rural. Con esta contribución, se crean más de 330 empleos y se consolidan 2.700 puestos de trabajo. La cuantía está destinada a las empresas beneficiarias para la financiación de maquinaria, equipamiento y mejoras tanto tecnológicas como competitivas.

La Xunta hace especial referencia en los proyectos para llevar a cabo nuevas actividades empresariales en aldeas modelo. Dentro del sector turístico destacan dos, una en O Incio y otra en Folgoso do Courel, ambas de la provincia lucense. En el marco de esta creación de empresas, también hacen alusión a la instalación de una sociedad en el sector de las artes gráficas en Quiroga (Lugo). ecg