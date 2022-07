Apoyo a los ayuntamientos para detectar fugas en el abastecimiento del agua

Santiago. La Xunta de Galicia lanzará una primera orden de ayudas dirigidas a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes que gestionen sistemas de abastecimiento de agua, con el objetivo de que puedan realizar auditorías en sus redes para detectar y corregir posibles fugas.

Según las cifras que dio el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su intervención posterior a la reunión semanal de su Gobierno, las pérdidas en el saneamiento se sitúan en el 41%, si bien llegan al 60% en algunos municipios de menos de 2.000 habitantes. El reto de la Xunta es reducirlas por debajo del 20%.

Esta convocatoria buscará hacer frente “a un problema preocupante como es todo lo que tiene que ver con la escasez o las pérdidas de agua y con el riesgo cierto de que en algunas zonas pudiese llegar a haber problemas de desabastecimiento a causa de la sequía”. Por eso, el Consello aprobó este jueves estas ayudas destinadas a entidades locales responsables de sistemas de abastecimiento y con una población igual o inferior a 50.000 vecinos.

El presupuesto total de la convocatoria será de 300.000 euros, aunque más de la mitad --el 55%-- estará destinada a ayuntamientos de hasta 5.000 habitantes. El importe de las subvenciones para acometer las auditorías alcanzará el 80% de la inversión realizada, aunque el límite de la cuantía variará en función del tamaño del municipio.

BIBLIOTECAS MÓVILES. Por otra parte, Rueda anunció este jueves la puesta en marcha de bibliotecas móviles que llevarán este servicio al 33% de los ayuntamientos que no cuentan con uno de estos servicios. “Se pondrá en marcha de forma piloto en 20 ayuntamientos de Lugo y Ourense”, detalló. Este recurso, que llegará a los municipios más pequeños, consistirá en unas furgonetas que se desplazarán dos veces al mes a cada localidad. Así, un día se asentará en los lugares de mayor afluencia y, el otro, hará un recorrido por los núcleos y aldeas para ofrecer este servicio puerta a puerta.

La biblioteca tendrá una colección que inicialmente partirá de unos 500 ejemplares, entre libros, películas, música, juegos, revistas y pasatiempos, con la previsión de que vaya creciendo. También ofrecerá servicios como expedición de carnés de usuario, préstamos y devoluciones, y conexión a Internet.

En Lugo, se implantará en los ayuntamientos de Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela. En Ourense, llegará a Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, Oímbra, Trasmiras y Vilardevós. e.p.