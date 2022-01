Apoyo para contratos de 45 agentes de empleo en Lugo

desarrollo local. La Consellería de Emprego destina casi 430.000 euros para apoyar el mantenimiento o contratación de 45 agentes de empleo y desarrollo local en otros tantos concellos de la provincia de Lugo. El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, explicó que para conceder estas aportaciones y determinar la cuantía se tiene en cuenta la media de paro registrado en cada municipio durante el año 2020. En Lugo, cada entidad local cuenta con ayuda para contratar un agente. En cuanto a la distribución por zonas, en la comarca de la Marina la Xunta invierte 103.400 euros para mantener contratos en 10 ayuntamientos –Foz, Ribadeo, Mondoñedo, Cervo, Xove, Barreiros, Ourol, A Pontenova, O Vicedo y Lourenzá– y en la Zona Sur se destinan 85.000 euros para contratar nueve agentes en Monforte de Lemos, Chantada, Sober, Taboada, Pantón, Folgoso do Courel, Ribas de Sil, Carballedo y Bóveda. En la comarca de Lugo apoya con 78.200 euros siete contrataciones en Lugo, Rábade, Friol, O Corgo, Guntín, Portomarín y Outeiro de Rei; mientras que en la Terra Chá y Meira se destinan 62.800 euros para contar con estos profesionales en siete municipios: Vilalba, Cospeito, Begonte, Riotorto, A Pastoriza, Abadín y Ribeira de Piquín. En lo tocante al área de la Montaña, los municipios de Pedrafita do Cebreiro, Baraja, Cervantes, Navia de Suarna, A Fonsagrada y As Nogais suman 48.800 euros para contratar a sus respectivos agentes; mientras que en la comarca de Sarria se aprueban 44.400 euros para disponer de cinco en Sarria, Láncara, Triacastela, O Páramo y Samos. Por último, la Xunta contribuye con 7.100 euros a sufragar un contrato en Palas de Rei, según informa la Xunta en una nota de prensa. Arias explicó que este personal tiene como objetivo principal colaborar en la implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial. Los contratos se firman por un año y la Xunta colabora en la financiación de los costes salariales totales de los agentes, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos. ecg