Aprender a/de perder

NOCiTIUS REALIZAMOS moitas actividades de divulgación ao redor das tecnoloxías intelixentes. Orientámolas sobre todo a nenos. Unha das que máis lles gustan, e non só aos máis pequenos, é un scalextric no que corren coches que aprenden a medida que circulan pola pista. Os coches incorporan algoritmos de aprendizaxe automática para que vaian progresivamente mellorando os seus tempos volta a volta. Tanto é así, que acaban resultando imbatibles. Aos nenos encántanlles estes duelos, a pesar de que o final está cantado. Diría mesmo que lles desgusta menos perder coa máquina que contra un compañeiro.

As persoas sentímonos moi superiores ás máquinas, e sómolos. Non en tarefas concretas, que hai moitas nas que os cacharros xa nos gañan de forma inapelable. Pero aínda están moi lonxe das nosas capacidades e intelixencia de propósito xeral. Quizais por iso non nos importa tanto que nos gañen en segundo que cousas, sempre que con iso o noso traballo non estea comprometido, ben é certo.

A mesma idea de ter coches cuxas prestacións melloren a través da experiencia está a desenvolvela Sony no seu laboratorio de investigación en Intelixencia Artificial. Pero o que para nós non pasa dun simple divertimento, aínda que moi útil en labores de divulgación, para Sony é un proxecto de investigación moi ambicioso, no que están a investir moitos recursos. O proxecto Gran Turismo Sophy (GT Sophy) céntrase no deseño dun programa informático para a condución autónoma en carreiras simuladas. A simulación é dunha extraordinaria precisión, iso si.

Se Manolo Moleiro denomina “case orixinais” aos códices que reproduce, podemos chamar “case real” á simulación que realiza Sony da aerodinámica do coche ou da fricción dos pneumáticos coa pista. Tal é así, que que este programa úsase para seleccionar e adestrar a corredores en circuítos reais.

Estas investigacións que poden parecer pouco menos que inútiles, teñen moitos fins prácticos, entre eles deseñar máquinas que interactúen e colaboren mellor coas persoas na realización de tarefas concretas. Neste caso, por exemplo, a agresividade na condución que exhibía inicialmente a máquina, foi corrixida por estratexias que penalizan este tipo de comportamento non desexado, pero sen perder competitividade. Digamos que se logrou temperar o exceso de “testosterona maquinal”.

O coche virtual de Sony manexa a información relativa á súa posición no circuíto e a dos coches ao seu ao redor, ademais da información sobre as forzas físicas que en cada momento actúan sobre o vehículo. En función desa información o propio coche decide se ten que frear, acelerar ou virar o volante, tomando decisións dez veces por segundo. Esta velocidade de resposta coincide máis ou menos co tempo de reacción dunha persoa. A máquina podería facelo moito máis rápido, claro, pero trátase de igualar a contenda o máis posible para así poder facer comparacións entre persoas e máquina.

O máis rechamante do asunto é que o coche aprende a conducir desde cero, mediante un tipo de aprendizaxe automática denominada aprendizaxe por reforzo, que opera a modo de ensaio e erro. Penalízanse as accións que teñen efectos negativos sobre o rendemento do coche -algo parecido á acción da norepinefrina no cerebro, unha substancia química asociada ás experiencias negativas. Pola contra, refórzanse os comportamentos ou decisións que acaban tendo resultados positivos –a analoxía no noso caso podería ser o efecto da dopamina.

Tras un día de adestramento a máquina xa tiña resultados semellantes aos dos mellores pilotos humanos, alcanzando o seu pico de competencia en algo máis dunha semana, con tempos claramente mellores que os de calquera persoa. Ademais, a máquina non só aprendeu a executar algunhas decisións mellor e con maior precisión que os pilotos humanos, senón a facer cousas distintas a eles durante a condución.

Escribindo isto veume á cabeza unha conferencia de Garry Kasparov, titulada: “Non temas ás máquinas intelixentes. Traballa con elas”. Como moitos de vostedes saben, Kasparov perdeu, xa hai 25 anos, un torneo a seis partidas con Deep Blue, unha combinación de supercomputador e software deseñado por IBM para retar a un dos mellores xogadores de xadrez da historia. Non sei se entón Kasparov sentiu medo, pero a súa cara era o vivo reflexo da desesperación (ver imaxen). Ao final, como el mesmo di na súa conferencia: “se non podes coas máquinas, úneche a elas”. Nesas andamos.