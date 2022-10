Aprobada la ley para contratar sanitarios sin examen en plazas de difícil cobertura

··· Los portavoces de BNG y PSdeG criticaron con dureza que se cite a los mayores de 80 en los centros masivos de vacunación para la cuarta dosis frente a la covid; mientras que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, pidió no “alarmar” y, tras reiterar que quienes lo prefieran podrán optar por acudir al centro de salud en la repesca, esgrimió que hubo “muchas peticiones” para citarlos en los ‘vacunódromos’. Comesaña auguró que la campaña será exitosa e incidió en que, salvo los mayores de 80, que sí fueron convocados en sus centros de salud, el resto de la población ya fue citada en los ‘vacunódromos’ en las anteriores ocasiones. Por ello, aseguró que anima a la población a vacunarse y garantizó que “dónde” no será un impedimento. “Tenemos dispuestos los puntos de vacunación masiva para que, quienes quieran ir a ellos y puedan, vayan. Y los que no vayan, van a ser llamados en una repesca en la que podrán ir al centro de salud”, zanjó.