Apuesta el BNG por unos presupuestos expansivos y libres de techo de gasto

cuentas públicas. Las cuentas públicas del próximo año deben ser "expansivas y libres de techo de gasto". Al menos, así lo defendió este martes la portavoz de Economía del BNG en el Parlamento gallego, Noa Presas, el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó esta medida para 2022 – el primer paso para avanzar en los Presupuestos Generales del Estado – en los 196.142 millones, un nuevo máximo histórico, con una previsión de déficit público del 5 % del PIB. “En el actual momento de crisis el mejor techo de gasto es el que no existe porque el objetivo es reactivar la economía, generar empleo, rescatar a los sectores más impactados por la pandemia y reforzar los servicios públicos”, indica Presas a través de un comunicado. La diputada nacionalista apuesta por unas cuentas que refuercen la sanidad, la educación y un nuevo modelo de residencias para las personas mayores y que apoyen a los sectores productivos para generar empleo y reactivar la economía real porque las millonarias partidas de los fondos Next Generation no pueden convertirse “en un rescate (de las empresas) del Ibex”. Además, los presupuestos del próximo año tienen que servir para poner las bases de una “Galicia verde, dando paso a un nuevo modelo económico basado en la ciencia y la investigación”. efe