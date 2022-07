Archivada una multa por tutear a un agente de la Policía Nacional en Lugo

suceso. La Subdelegación del Gobierno archivó una sanción contra un ciudadano, llamado Alejandro, por tutear y no tratar de usted a un agente de la Policía Nacional en Lugo en agosto de 2021. Los hechos sucedieron cuando este hombre se acercó a preguntar por una actuación policial que se llevaba a cabo en la calle Raíña en relación con un ciudadano polaco que realizaba un espectáculo de pompas de jabón. Según se puede escuchar en el propio vídeo que Alejandro aportó como prueba en su defensa, el agente de la Policía Nacional le dice: “Usted no tiene nada que decir”. A esto le contesta Alejandro con: “Si quieres, no me preocupo por la gente”. El agente le replica que debe tratarlo de usted y decir “si quiere”. “Va a usted a ser sancionado, que lo sepa, por falta de respeto a agente de la autoridad”, afirma acto seguido el policía. “Me tiene que tratar de usted”, apostilla. Así, Alejandro había sido propuesto para sanción grave con base en la ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, con una multa de 601 euros, la cual fue retirada. Según la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, “los hechos denunciados por la fuerza actuante no aparecen suficientemente probados en el expediente” . e.p.