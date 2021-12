Arrinca Ucgal as accións polo cartel dos coches

Consumo. Este xoves no edificio Cersia de Santiago, ás 19.30 horas, técnicos da Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) inician un ciclo de actividades informativas dirixidas a persoas consumidoras afectadas polo ‘Cártel dos coches’ no que informarán dos dereitos que lles asisten e o procedemento a seguir e documentación precisa para reclamar.

Esta problemática trae orixe nos expedientes sancionadores tramitados pola CNMV que remataron en distintas sancións –a súa maioría xa ratificadas polo Tribunal Supremo– a 34 marcas de vehículos polo intercambio de información confidencial que lles permitiu controlar o mercado da distribución de vehículos.

Este cártel afectou a persoas, profesionais e empresas que adquiriron un vehículo ben por compra, ‘leasing’ ou ‘renting’ entre os anos 2006 a 2013. Os fabricantes afectados son: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota, Volvo.

Ucgal di que as persoas afectadas poden reclamar o prexuízo sofrido polo sobrecuste pagado, que podería supor arredor do 10 % do prezo pagado polo vehículo, aspecto que define o informe pericial no proceso. J.C.