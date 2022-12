Arte urbana fronte ás pintadas ilegais: converter as rúas da cidade nun museo

Fronte á cor gris do formigón, unha aposta polas cores. E fronte ás pintadas ilegais, unha aposta pola recuperación dos espazos públicos para converter as rúas e muros da cidade nun museo ao aire libre. Son as dúas liñas de actuación postas en marcha polo Concello da Coruña para dar un xiro de 180 graos á concepción do que o grafiti, como elemento artístico de embelecemento urbano, pode aportar aos barrios da cidade en materia patrimonial e para o recoñecemento da súa identidade.

Para conseguilo, o Goberno de Inés Rey impulsou, en primeira instancia, a creación da Oficina Virtual do Grafiti, un servizo ideado o ano pasado co obxectivo de detectar e controlar, de forma áxil e eficaz, as pintadas vandálicas localizadas no termo municipal, con vistas á súa supresión.

A través desta iniciativa, incluída no plan especial de reforzo da limpeza que se está a executar nos diversos distritos da cidade, o equipo de profesionais da Concellaría de Medio Ambiente e Sostibilidade traballa, en colaboración coa Patrulla Verde, a empresa concesionaria do servizo de limpeza viaria (UTE A Coruña Limpeza) e a firma Orión Analistas, na actualización constante dunha base de datos que inclúe a localización dos grafitis non autorizados existentes na cidade, así como a listaxe de grafiteiros en activo, para tramitar os informes periciais necesarios para emitir expedientes de sanción ás persoas que cometen ditas infraccións.

Desde a posta en marcha da Oficina Virtual do Grafiti, e ata o pasado mes de setembro, o Concello da Coruña acometeu a eliminación da 4.500 pintadas ilegais na cidade. Esta cifra abrangue, ademais, grafitis detectados en fachadas de titularidade non municipal lindeiras con espazos de uso público, un traballo que se executa de forma continuada e atendendo a todos os distritos.

Os traballos, que comezaron no verán de 2021 nas rúas da Cidade Vella e o barrio de Monte Alto, foron estendéndose paulatinamente aos demais distritos da Coruña. En paralelo, o persoal municipal implicado no proxecto leva a cabo un seguimento dos distritos xa sometidos ás tarefas de limpeza para evitar a aparición de novos grafitis ilegais e, no caso de que así fose, suprimilos.

As canles de

comunicación

A Oficina Virtual do Grafiti funciona a través de catro canles de comunicación polos que se recibe a información precisa para detectar e, posteriormente, suprimir, as pintadas vandálicas: a primeira, grazas á colaboración da cidadanía en avisos trasladados ao número de teléfono 010; a segunda, por medio do formulario web habilitado na páxina web da Oficina Virtual do Grafiti; por outra banda, os avisos remitidos pola empresa de limpeza viaria (UTE A Coruña Limpeza) e a empresa de contenerización ; e, finalmente, a colaboración establecida cos profesionais da Policía Local.

Neste sentido, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, apuntou ás vías de colaboración establecidas coas asociacións veciñais para dispoñer de información constante con respecto ás necesidades dos barrios. “As liñas de actuación da Oficina Virtual do Grafiti falan dun traballo transversal, que implica a áreas como Urbanismo e Medio Ambiente, e este carácter transversal é idéntico no referente á recepción de avisos para as actuacións posteriores. Contar coa cidadanía e escoitar á veciñanza é fundamental para acometer as intervencións de limpeza e, a grandes rasgos, concienciar da importancia de coidar os espazos públicos, porque falamos de espazos que son de todas e todos”, subliña a rexedora.

Cronoloxía

dunha actuación

A eliminación dunha pintada ilegal incluída na base de datos da Oficina Virtual do Grafiti dase nun tempo medio de resposta de 48 horas. É a estimación da empresa de limpeza viaria (UTE A Coruña Limpeza), responsable da supresión do grafiti tras a activación do protocolo, que dá comezo coa intervención da Policía Local, executora, en primeira instancia, dun informe-denuncia dos feitos.

Por outra banda, no caso de que a pintada se detecte en papeleiras ou contenedores, é a empresa concesionaria do servizo de contenerización a que asume a responsabilidade de eliminala, tamén nun prazo de aproximadamente 48 horas.

A concelleira de Medio Ambiente e Sostibilidade, Esther Fontán, pon como exemplo as intervencións executadas no paseo do parque de San Diego, situado no barrio dos Castros, onde o persoal municipal suprimiu diversas pintadas ilegais entre as inmediacións do polideportivo do barrio e a zona de Casablanca. “Os operarios aproveitaron os traballos de limpeza viaria e mellora nas áreas verdes para acometer a limpeza de muros e fachadas nas proximidades”, describe.

Murais artísticos

nos barrios da cidade

En paralelo aos traballos executados a través da Oficina Virtual do Grafiti, o Goberno municipal da Coruña está a promover a colaboración con artistas coruñeses e, a grandes rasgos, de toda Galicia, para localizar espazos públicos da cidade onde profesionais das artes urbanas podan amosar o seu talento. Neste sentido, a alcaldesa, Inés Rey, subliñou a aposta do Concello por “humanizar a cidade” e “recuperar a historia e patrimonio dos barrios da Coruña atendendo ás lendas e sensibilidades de cada un”. En base a esta estratexia ofreceuse ao artista lucense Diego As, premiado en 2021 como o autor do mellor mural do mundo -coa súa homenaxe a Xulio César na contorna da muralla de Lugo-, a creación dun mural de temática mitolóxica e mariña na zona das Lagoas, onde o Paseo Marítimo bordea a enseada do Matadoiro e praia das Amorosas.

Ademais, o Concello da Coruña colabora coa Escola Superior de Arte e Deseño Pablo Picasso, con vistas a que o alumnado da escola leve a cabo as súas prácticas a través dunha colaboración especial cos centros educativos da cidade. En base a este convenio, artistas da ESAD desenvolveron murais artísticos en colexios como o de San Pedro de Visma.