Xove. El regidor de Xove ocupa un puesto envidiado por gran número de personas que se dedican a la cosa pública. Demetrio Salgueiro es el mandatario del municipio más rico de Lugo en renta per cápita y uno de los más solventes de Galicia. La gallina de los huevos de oro, Alcoa, pide medidas concretas para paralizar el Ere, pues perderá este año, dice, 80 millones de euros.

¿Qué le parece el plan de Industria que ofrece a medio plazo reducir el precio del megavatio a 25 o 35 euros, vinculado a que Alcoa tenga proyectos en renovables, con aerogeneradores y energía voltaica?

Es una buena medida, pero no es la solución inmediata que se requiere para solucionar el problema de la energía ahora en la planta siderúrgica. El precio de la energía por debajo de los 35 megavatios tiene que reducirse ya.

¿Qué echa en falta en ese plan?

Medidas concretas y de aplicación inmediata. El plan sería bueno si fuese acompañado de actuaciones que hagan bajar el precio del megavatio ya, como las pujas de interrumpibilidad o compensaciones por el CO2, mientras el plan del gobierno continúe desarrollándose.

Parece que Alcoa quiere irse de A Mariña...

Alcoa no dijo nada. No puede continuar con la sangría de pérdidas económicas. Este año perderá en torno a los 80 millones de euros por no tener una tarifa eléctrica competitiva como las electrointensivas de otros países como Francia o Alemania, con un precio un 40% más barato.

¿Qué cabe esperar?

Que continúen las negociaciones, no hay que rendirse.

¿Echa en falta un pronunciamiento claro de la Diputación de Lugo ante esta amenaza de ruina para A Mariña?

En el marco energético no puede influir. Lo que sí puede hacer es instar al Gobierno central y a la Xunta a que ejecuten ya un plan que rescate a la multinacional. La Xunta no puede diseñar un proyecto industrial si no hay rebaja en la tarifa eléctrica. La estrategia del Gobierno Central tiene un plazo mínimo de dos o tres años y Alcoa necesita una solución al problema ya. Froilán díaz