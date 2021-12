As choivas deixan máis de 70 litros por metro cadrado en Lousame e Vilanova de Arousa

SANTIAGO. EP. O temporal que azouta Galicia durantes este venres, 24 de decembro, deixou nas últimas horas acumulacións de choivas que superaron os 70 litros por metro cadrado de auga en Lousame (A Coruña) e Vilanova de Arousa (Pontevedra). As maiores precipitacións caeron na costa oeste da Comunidade, onde durante a mañá permaneceu vixente un aviso amarelo por choivas e ventos no litoral, así como outra de nivel laranxa por forte ondada. Neste contexto, segundo os datos solicitados por Meteogalicia até as 14,30 horas da tarde, a estación meteorolóxica de Muralla, en Lousame, rexistrou 74,2 litros por metro cadrado (l/m2), a maior cifra da xornada.

Séguelle a esta a estación de Corón, en Vilanova de Arousa, con 71,1 l/m2. Por baixo dos 70, aínda que tamén rexistraron importantes acumulacións, están a de Castrove, en Poio (Pontevedra), con 68,9 l/m2 de auga; a de Pé Redondo, en Meis (Pontevedra), con 65 l/m2; e a de Tremoedo, tamén en Vilanova de Arousa, con 64,9 l/m2. En canto aos ventos, os valores máis extremos tamén se corresponden á costa occidental. A estación de Castro Vicaludo, en Oia (Pontevedra), notificou xeiras de 96,6 quilómetros por hora (km/h) ás 11,40 horas da mañá. A esa mesma hora, as Illas Cíes rexistraban ventos por 94,7 km/h, mentres que ás 5,00 da mañá en Cabo Udra, en Bueu (Pontevedra), había refachos de 90,7 quilómetros por hora.

Todos estes foron os valores máximos rexistrados por estacións situadas a menos de 900 metros de altitude. Entre as que están por encima desta cifra, a marca do día a ten Cabeza de Manzaneda (Ourense), con 87 km/h pouco antes das 4,00 da mañá; e a estación de Lardeira, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), con 80,5 km/h. Segundo o boletín de avisos de Meteogalicia, desde o mediodía deste venres xa non hai aviso amarelo nin por ventos nin por choivas en ningún punto da xeografía galega, pero a alerta de nivel laranxa por ondada manterase até medianoite na Costa da Morte e até as 18,00 da tarde nas Rías Baixas.