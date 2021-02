As crecidas de ríos causan inundacións e cortes de tráfico no sur da provincia de Pontevedra

PONTEVEDRA. EP. As crecidas de ríos ao seu paso polos municipios do Rosal, Ponteareas e Tomiño, situados no sur da provincia de Pontevedra, causadas polas choivas rexistradas nas últimas horas, motivaron que se acordoasen zonas próximas aos cursos fluviais e se cortase o acceso a varios paseos e estradas.

En declaracións a Europa Press, a alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández, explicou que o aumento do caudal do río Miño provocou a inundación dunha senda que discorre pola zona de Tabagón e Eiras, aínda que "a situación normalizouse" nas últimas horas, cando se produciu un cesamento nas precipitacións caídas.

Ademais, indicou que se tivo constancia do desbordamento do río Senil en Urgal e outros puntos da localidade, polo que efectivos municipais desprazáronse este mércores ao lugar para analizar os "problemas" causados polas choivas e determinar a adopción de "medidas de contención". No entanto, Ánxela Fernández sinalou que non foi preciso cortar o tráfico en ningún punto do termo municipal.

Pola súa banda, a rexedora de Tomiño, Sandra González, precisou que se rexistraron avenidas dos ríos Pego e Cereixo, así como que o aumento do caudal deste último causou un corte de tráfico na estrada secundaria que comunica San Salvador e Souto. O nivel da auga non sufriu un novo incremento, pero non se restableceu a circulación na vía polo momento.

Así mesmo, entre as 20,30 e as 21,30 horas deste martes, axentes da Policía Local trasladáronse a varios puntos da localidade onde se observaron crecidas, como A Gándara, onde a auga alcanzou unha zona próxima aos límites dunha vía, e Vilardematos. Adicionalmente, o aumento do caudal do río Pego ao seu paso por Campo da Estoca provocou que se acordoase a zona.

CORTES DE TRÁFICO EN PONTEAREAS

En Ponteareas, as riadas do río Tea causaron cortes de tráfico temporais en dúas estradas secundarias e o peche do acceso á contorna do paseo da Moscadeira, segundo detallaron fontes municipais.

En concreto, cortáronse a estrada que une a parroquia de Ribadetea coa N-120 até as pistas de tenis e a que comunica o campo de fútbol de Moreira coa parroquia de Nogueira, aínda que a circulación xa foi restablecida en ambos os casos. Tamén se mantivo un contacto permanente cos residentes na parroquia de Moreira dada a proximidade dos seus domicilios á ribeira do río.

Deste xeito, o caudal do río Tea rexistrou a súa máxima profundidade sobre as 3,00 horas deste mércores, cando alcanzou 2,62 metros. Posteriormente, a remisión das choivas permitiu que o nivel da auga descendese até situarse en 1,82 metros.



157 INCIDENCIAS

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia rexistrou desde o martes, 2 de febreiro, até as primeiras horas deste mércores, 157 incidencias relacionadas coa meteoroloxía adversa, con choivas intensas e vento forte, que afectou á Comunidade galega nas últimas horas.

Segundo informou o 112, por provincias, a de Pontevedra foi a máis afectada con 84 incidencias inscritas; séguelle A Coruña con 49; Lugo con 14; e Ourense con 10 incidencias contabilizadas.

As tipoloxías máis repetidas foron a caída de árbores, ramas e bolsas de auga nas estradas (59) e inundacións nas vías de circulación (29), destacaron as mesmas fontes.

Ademais, o CIAE 112 Galicia resaltou que tivo constancia do corte total ou parcial de estradas polo desbordamento dalgún río na Comunidade galega.

Neste sentido, no Rosal (Pontevedra), unha persona particular alertou ao 112 Galicia do desbordamento do río á altura do lugar do Urgal, nese concello pontevedrés.

Os feitos producíronse sobre as 22,30 horas deste martes e foi necesaria a intervención da de axentes da Garda Civil de Tráfico e de efectivos de Protección Civil para restablecer as condicións de seguridade na vía.

Após finalizar a intervención, os equipos de emerxencia confirmaron ao 112 que, finalmente, foi necesario cortar dúas estradas, a que une Urgal ao Barrio Novo --á altura da ponte-- e a que vincula as localidades de Sandián e Rotea.

TOMIÑO

Tamén se acumulou moita auga na estrada do lugar de Campo da Estaca, no concello pontevedrés de Tomiño, polo desbordamento do río Pego.

Foron os axentes da Policía Local que se puxeron en contacto co 112 Galicia para alertar da situación e informar que procederían co peche da estrada ás 21,45 horas.

Após iso, os xestores do CIAE-112 pasaron o aviso aos Bombeiros de Baixo Miño, aos membros do GES da Guarda Ponteareas e Protección Civil deste municipio pontevedrés.

INCOMUNICADOS

Ademais, ás 21,30 horas deste martes, o 112 Galicia foi informado da interrupción na circulación da estrada que une Nogueira con Ponte das Partidas, no concello de Ponteareas.

Segundo a información facilitada polos membros de Protección Civil de Ponteareas, o aumento do caudal do río Tea, provocou a inundación nalgúns puntos do municipio e, por iso, foi necesario cortar a estrada municipal de Ribatea que enlaza coa N-120. Por mor diso, varios inmobles quedaron incomunicados.

Aínda que é certo que esa situación non provocou danos persoais, unha das casas estaba habitada e os seus ocupantes foron orientados a permanecer no interior ata que se retomasen as condicións de seguridade.

Segundo puntualizaron os membros de Protección Civil, trátase dunha circunstancia habitual.

REXISTROS

Segundo os rexistros de Meteogalicia na xornada do martes o vento alcanzou xeiras de intensidade máxima de 134 quilómetros por hora en Carballeda de Valdeorras (Ourense) e de 132,7 en Cedeira (A Coruña). Nas primeiras horas deste mércores superáronse o 135 km/h no Xistral (Lugo) e os 113 en Cedeira.

Pola súa banda, as choivas deixaron máis de 125 litros por metro cadrado en Lousame (A Coruña) e 106 en Fornelos de Montes (Pontevedra).

SANTIAGO. EUROPA PRESS