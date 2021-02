As dúas almas que aniñan no BNG

Foi a finais do verán cando unha mostraxe do Centro de Investigacións Sociolóxicas (CIS) situaba a Ana Belén Pontón, a líder do Bloque Nacionalista Gallego, como o /a político/a galego/a máis valorado superando, mesmo, a un Alberto Núñez Feijóo que viña de alcanzar unha nova maioría absoluta. Non era cuestión baladí, xa que na campaña a portavoz nacional do Bloque logrou o que parecía bastante difícil, subirse á onda da esquerda e desbancar dela, por unha banda, ao conglomerado que formaron unhas divididas mareas tras o intento de Podemos de capitalizar o auxe do espazo rupturista, e, pola outra, a un mustio Gonzalo Caballero, ao que o impulso do Goberno de Pedro Sánchez non foi quen de levar á beira do éxito.

Aquilo marcou o futuro, e Pontón tomou conciencia de que podería converterse na primeira presidenta de Galicia, pero que para iso necesitaba agrandar o seu espazo electoral, ese teito que tocara no seu día Xosé Manuel Beiras e que pasaba por modular a intensidade da mensaxe de parte do seu partido. Cuestión que parecía complicada para unha moza política que procedía dunha formación marxista como a UPG de Bautista Álvarez e Paco Rodríguez e que, por tanto, tiña moi arraigado o seu ideario. Lembraba por aquelas datas Xosé Ramón R. Iglesias, nestas mesmas páxinas, que unha boa parte do éxito de Ana Pontón radicaba en levar a cabo “unha moderada travesía cara a posicións ideolóxicas máis templadas”.

Sería capaz Pontón de esquivar a férrea marcaxe que o sanedrín da UPG mantén sobre os seus candidatos? Podería consolidar ese paso adiante que Ana pretendía dar consciente de que só despoxándose de certas vestiduras alcanzaría esa especie de soño de Ítaca que é sacar a Feijóo de San Caetano? Xaime Leiro, perfecto coñecedor do que se coce no nacionalismo galego, mantiña que a líder do BNG contaba con certa marxe para manobrar bordeando os límites que impón a UPG.

“Ata o de agora sempre exhibiu gran habilidade e competencia coas solucións máis adecuadas aos obstáculos que se foi atopando no seu camiño, que non foron precisamente poucos”, sentenciou Iglesias. “Ten unha habilidade para escoitar as directrices que marcan os upegallos, pero sabe manexarse, non xerando animadversión e concitando consensos”, respalda Leiro.

A ASAMBLEA DE AMIO. A fórmula Pontón estalle dando resultados ao Bloque, pero ninguén esquece de que o control segue en mans da UPG, do seu secretario xeral, Néstor Rego, e da súa (e impenetrable) garda de corps. Son moitos os que lembran que aos grandes éxitos da formación frontista, como o de Xosé Manuel Beiras nas autonómicas de 1997 ou de Camilo Nogueira nas Europeas de 1999, seguíronlle períodos nos que as loitas cainitas sempre foron peores que os ataques externos .

Ou aquela asemblea de Amio no 2012, tras ter fagocitado o proxecto que levou a Anxo Quintana á vicepresidencia da Xunta no bipartito co PSdeG, e que supuxo a ruptura en dous do Bloque coa saída de Beiras, ata entón o gran referente social.

Alí Ana Pontón xa estaba na Executiva dominada pola lista gañadora, Alternativa pola Unidade, e seguro que daquel lamentable congreso sacaría conclusións que lle permitiron ver o futuro, e deseñar a súa estratexia, co obxectivo de facerse nalgún momento coa portavocía nacional do Bloque Nacionalista. Ela era das que pensaba que unha muller tiña que liderar un espazo de esquerdas e o fracaso de Guillerme Vázquez e Francisco Jorquera nas autonómicas de 2012 abriulle un camiño... sempre tutelado por unha UPG que tomou boa nota da necesidade de modificar comportamentos, e aceptar aperturas como as que se permitía Miguel Anxo Fernández Lores en Pontevedra, para recuperar protagonismo.

AS DÚAS ALMAS. Pontón é Ana na política pero chámanlle Belén na súa aldea de Chorente. Ten dous nomes como o Bloque ten dúas almas. E a portavoz nacional sabe que non se pode desfacer de ningunha delas. E coñece tamén que necesita xanelas abertas para que circulen, como os pobos celtas dicían que debían moverse para alcanzar os seus obxectivos.

Ana Pontón agora é peza de caza maior, como pudo comprobar o pasado mércores na sesión de control no Hórreo. O mesmo Alberto Núñez Feijóo que alaba os seus apoios fronte aos desmáns do goberno Sánchez con Galicia, a alma moderada da política de estado que lle gusta modelar á líder nacionalista, atácaa con inusitada dureza lembrándolle os acordos que mantén o Bloque cos grupos independentistas cataláns e vascos e repróchalle que participe nun mitin con Esquerda Republicana, esa outra alma que está obrigada a coidar, compartindo cartel con Oriol Junqueras e Arnaldo Otegi.

Navegar entra esas dúas almas que aniñan no Bloque é imprescindible para que a súa portavoz saque adiante o seu proxecto e alcance o cumio desa montaña da que falou tras converterse na líder da oposición: “Queríamos subir ao cumio da montaña, e non chegamos pero tamén é certo que hoxe estamos máis cerca e imos seguir escalando” , sentenciou na noite do 12 de xullo.

As dúas almas de Ana permítenlle, por unha banda, unha coidada intervención en clave de país no Congreso reclamando a transferencia da AP-9 e esixindo a PSOE e UP que salden a débeda histórica de Galicia, e, pola outra, contentar aos máis radicais participando, por vídeo conferencia, iso si, (consciente de que unha foto con Otegi non axuda nada na súa terra) nun mitin de ERC. E iso aproveitouno Feijóo e de aí a súa resposta furibunda no Hórreo. E moitos preguntanse se, pese a todo, foi boa estratexia prestar a súa imaxe nun acto no que non ía gañar nada