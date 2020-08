As galegas prefiren emigrar a concellos dentro da comunidade

Nas últimas dúas décadas, Galicia perdeu preto de 41.000 habitantes, un 1,5 % da súa poboación total. Un feito que se acentuou máis a partir do 2010, coincidindo cos anos máis duros da crise económica que tivo o seu nacemento no 2008.

Esta perda de poboación ven dada non só pola emigración dos galegos e galegas, senón pola preocupante deriva demográfica galega, cun envellecemento moi alto e cunha caída do número de nacementos imparable.

Ademais, da emigración ao exterior, tanto a outras comunidades autónomas (CCAA) como ao estranxeiro, os galegos e as galegas están deixando o rural para ir vivir ás cidades ou cabeceiras de comarca, con moitas máis oportunidades de traballo e de servizos. Esta é unha opción elixida maioritariamente polas mulleres. Elas, cando de emigrar se trata, prefiren quedar na comunidade galega máis que os homes e cando, saen fóra, elixen outras rexións españolas antes que outros países, tal e como reflicte o último informe do CES (Consello Económico e Social) de Galicia, titulado A procura da igualdade. As mulleres galegas no limiar de 2020.

No informe, faise unha comparativa dos movementos migratorios entre 2008 e 2018, e reflicte que as emigracións en Galicia seguen unha traxectoria similar: unha primeira etapa claramente crecente (2008-2013), que culmina en 2013 co maior valor da serie en ambos contextos; seguida dunha etapa cun comportamento máis irregular.

Seguindo a clasificación do Instituto Galego de Estatística, diferéncianse 3 categorías polo grao de urbanización dos concellos galegos. Zonas densamente poboadas (ZDP), Zonas intermedias (ZIP) e Zonas pouco poboadas (ZPP). No rural acentúase a emigración interna, é dicir, dentro da comunidade, sobre todo no caso das mulleres. O 76% dos homes e, en maior medida, no caso das mulleres (case o 80%) emigran cara outro concello ou provincia. Dentro das emigracións externas, dende as zonas pouco poboadas, o destino preferido é cara outra CCAA (67% no caso dos homes e case o 72% no caso das mulleres).

Hai unha maior tendencia das mulleres galegas a moverse ás zonas máis próximas da de orixe.

Así, o informe do CES indica que no ano 2018, as mulleres protagonizan a maior parte das emigracións en todas as zonas, salvo nas intermedias pero con unha diferenza moi pequena (décimas). Son maioría en todas as emigracións internas, dentro da comunidade, superando en todas as zoas o 50 %. Dentro de estas, as emigracións de mulleres dende as zonas pouco poboadas adquiren un rol protagonista, co 52,3 % do total, mentres que a maioría das que se producen ao exterior son mulleres que habitan en zonas densamente poboadas e representan o 48,6 % do total destas migracións.

En calquera caso, as mulleres, por termo medio, representan o 48,2 % das emigracións externas, polo que hai unha maior tendencia de moverse cara a zonas máis próximas no caso das mulleres.

Outros datos relacionados coa demografía que inflúen nos movementos migratorios son os de envellecemento. Na última década se observa unha diminución da poboación menor de 35 anos, que baixa preto dun 21 %. Isto supón un ritmo medio de caída superior ao 2 % anual. Pola contra, as persoas maiores de 65 anos suben o 14 %, claramente superior que as que teñen entre 35 e 64 anos (8,9 %). As mulleres teñen presenza maioritaria neste grupo de idade, aportando o 57,3 % das persoas de máis de 65 anos.

Ademais, hai maior presenza da muller no decrecemento da poboación. Na última década naceron menos nenas, e as defuncións de mulleres creceron proporcionalmente máis que os homes.