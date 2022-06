“As investigacións costeiras pódense realizar utilizando as ferramentas de uso libre”

Alejandro Gómez Pazo acaba de recibir o premio ‘Jesús García Fernández’ ao mellor traballo inédito realizado por persoal investigador do eido da xeografía e menor de 35 anos polo traballo‘Emprego de metodoloxías open-source para as investigacións costeiras: comparativa das técnicas de detección de cambios’.

Cales son as principais liñas temáticas do estudo?

O que trataba con este estudo e tendo en conta os traballos que realizara durante a miña etapa predoutoral era realizar procesos que normalmente se levan a cabo con ferramentas de pago para as que se precisan licenzas de software para procesar datos de variacións costeiras ou de cambios de volume en praias ou dunas. O que fixen neste caso foi aplicalo con ferramentas que son de código aberto,gratuítas e todo o mundo pode traballar con elas. Isto nace un pouco por unha estadía que fixen o pasado ano no British Geological Survey, que é o Servizo xeolóxico británico, na que creamos unha ferramenta para poder analizar as variacións da costa sen licenzas comerciais. Con este estudo demóstrase como o traballo se pode realizar perfectamente sen a necesidade de pagar. Os tempos que tardas en procesar a información son semellantes ou mellores con ferramentas de uso libre e os resultados son totalmente válidos.

Cal é a situación actual da costa galega?

A costa é moi diversa e temos sectores de todo tipo. Os maiores riscos están en zonas sedimentarias, en zonas lunares ou de praias que están mais degradadas ou que o cambio global lle pode afectar de forma máis clara. Despois temos sectores nos que temos traballado como a zona de Ponzos, na costa de Ferrol, nos que hai un gran número de desprendementos. Neste aspecto facemos fincapé no interese de analizar como son os deprendamentos e xestionar mellor a costa. Algunha das ferramentas que creamos co servizo xeolóxico británico están agora usándose por parte da Axencia Espacial Europea para proxectos deste tipo, de análises de variacións costeiras.

Cales son os principais problemas que poden suceder nas zonas litorais?

Os principais problemas van estar relacionados coa degradación do medio. Zonas lunares que van perdendo o seu aspecto que tiñan no pasado. Tamén existe un problema coa construción de infraestructuras nestas zonas. En xeral, o que se fan son obras para recuperar terreo despois de danos de temporais e non traballos para poder xestionalo e evitar as problemáticas. É un conflicto que existe de como deberiamos xestionar o medio.

Durante a súa estadía no CSIC analizou os parámetros biofísicos da vexetación nun ecosistema de devesa. Como foi a experiencia?

Entrei no CSIC por unha beca de introdución á investigación para investigadores mozos cando estaba cursando o máster sobre Sistemas de Información Xeográfica e teledetección na Universidade de Alcalá. O que faciamos no Laboratorio de Espectroradiometría era vincular os parámetros biofísicos da vexetación dun ecosistema de devesa en Cáceres e, a partir da información que tomabamos dende o campo, tratábase de parametrizar e ver como o cambio global afecta a estes tipos de sistemas.

Outro dos campos nos que traballou foi o dos incendios forestais . Podes detallarnos en que se centrou a súa investigación?

Estiven dando pasos no traballo de fin de máster porque o departamento de Alcalá son especialistas en incendios forestais e detección mediante satélite. O que fixen foi unha análise do risco de incendios no contexto galego tendo en conta tanto factores humanos como naturais. O que poidemos sintetizar foi cales eran as zonas máis proclives a este tipo de sucesos.

En que proxecto está centrado na actualidade?

En febreiro lin a miña tese doutoral polo que xa son doutor. Presentareime a convocatorias para tratar de seguir na rama da investigación. É verdade que polo momento teño varios proxectos abertos da anterior etapa porque estamos traballando nos sectores de costas, na creación de novas ferramentas para a análise mediante software libre e tamén temos aberto un proxecto no que tamén participo como grupo de traballo no continente antártico en relación as variacións que se producen polo xeo e desxeo.

Como te ves dentro duns anos?

Oxalá poder estar nun centro de investigación ou como investigador, pero é certo que as cousas son bastantes complicadas neste eido. Agora estou intentando conseguir un contrato posdoutoral que xa te obriga a estar no estranxeiro un par de anos. Quizais de fóra hai bastantes posibilidades de traballo pero no caso galego e español vese un futuro máis incerto.