As mulleres representan un 51% dos socios fundadores de cooperativas no ano 2021

As mulleres representan un 51% do total de socios fundadores de cooperativas en 2021 segundo destaca o ‘Informe dá economía social en Galicia 2021’ que realiza unha fotografía do sector e a súa evolución nos últimos anos.

O documento, que foi presentado onte coa participación dos seus responsables e da conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, recolle un total de 443 socios fundadores de sociedades creadas nese ano, deles 210 homes (o 47%), 225 mulleres (un 51%) e oito entidades xurídicas (un 2%).

Respecto diso, Lorenzana subliñou que “os datos consolidan a tendencia que se viu en 2019 e 2020” e “son moi boas noticias para a economía social”, sobre todo, resaltou, no ámbito das cooperativas, “as que máis crecen” na comunidade.

De feito, segundo o indicou, “maioritariamente” as novas cooperativas sitúanse no sector servizos pero todos tiveron un aumento no número de cooperativas creadas excepto no sector secundario. Neste senso, o estudo destaca a concentración de actividade das cooperativas ao redor de cinco actividades: comercio, industria manufacturera, actividades profesionais, agricultura e educación.

A titular de Igualdade destacou, neste sentido, o “aumento da perspectiva de xénero neste tipo de entidades”, onde “son maioritarias as mulleres”, tanto en cooperativas como en entidades laborais. Asemade, quixo lembrar que a economía social é “especialmente resiliente á crise”, algo que “se viu na pandemia”, ao que engade que “participa especialmente nos principios de inclusión e igualdade”.

De aí o “compromiso firme” da Xunta, segundo sinalou, cun incremento “cada ano” nos orzamentos do Goberno galego destinados a este fin. Neste senso, apuntou que para o 2023, a economía social contará cunha partida orzamentaria de 42 millóns de euros, un 20,87% máis que o ano anterior.

promoción desta fórmula empresarial. En palabras de Lorenzana, a economía social é “sumar e multiplicar”, un modelo empresarial que en Galicia está conformado por preto de 14.000 persoas traballadoras nas máis de 3.000 entidades que operan neste segmento da economía, representando o 7% do PIB, o que se traduce nun impacto anual duns 850 millóns de euros.

Neste eido, Lorenzana indicou que a Xunta contnuará impulsando de cara o 2023 programas dirixidos a dar visibilidade a esta fórmula empresarial mediante Eusumo ou Es-Próxima. Asemade, o executivo autonómico tamén seguirá apostando pola promoción do emprego inclusivo, así como pola consolidación de iniciativas empresarias e creación de postos de traballo a través de inicativas como Aprol Economía Social, Es-Transforma, Es-Factory ou o Bono Consolida.

A titular da carteira de Igualdade da Xunta de Galicia tamén quixo poñer en valor a elaboración deste tipo de informes “para ampliar o coñecemento sobre este modelo empresarial que contribúe á cohesión social e do territorio, pon o foco nas persoas e se basea na xeración dun emprego inclusivo, igualitario e solidario”.

Así mesmo, salientou que a realización destes estudos permiten coñecer máis sobre a situación do sector para adoptar medidas orientadadas a consolidalo e ampliar os seu nichos de mercado.

O presentado onte foi un informe elaborado polo Centro de Estudos Cooperativos (Cecoop) da Universidade de Santiago de Compostela (USC) co apoio da Xunta, e dirixido por Maite Cancelo e Manuel Botana, tamén presentes no acto.

Demanda do plan de acción europeo. Coa súa realización respóndese a unha das demandas do Plan de Acción Europeo da Economía Social, aprobado pola Comisión Europea en decembro de 2021 e que establece a necesidade de aumentar a visibilidade da economía social mediante a recompilación de datos e estatísticas axeitadas

No estudo, analízanse o marco xurídico e as novidades lexislativas para a economía social na comunidade galega. A continuación, fai un análise das entidades que forman parte da economía social de mercado: cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego, empresas de inserción laboral, mutuas e mutualidades, confrarías de pescadores, sociedades agrarias de transformación e comunidades e mancomunidades de montes veciñais en man común.

Finalmente, tamén reserva apartados para unha aproximación ao impacto socioeconómico das sociedades laborais e cooperativas en Galicia, as políticas públicas para o desenvolvemento da economía social e asociacionismo e o sector financeiro.