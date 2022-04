As procesións de Semana Santa volven en Galicia con responsabilidade, ilusión e coa vista posta nos ceos

EUROPA PRESS. A Semana Santa regresa en Galicia despois de dous anos de parón, que a concellos, confrarías e veciños fixéronselles moi longos, pero que retoman con "ilusión". As procesións volven saír ás rúas galegas con relativa normalidade e baixo as medidas ditaminadas ata o momento polas autoridades sanitarias, pero coa certeza de que serán "espazos seguros" e nos que se poderán evitar as aglomeracións porque os percorridos son "amplos e extensos". En Ferrol e en Viveiro, onde a Semana Santa é Festa de Interese Turístico Internacional, con todo preparado, só miran ao ceo para que a choiva non impida a saída dalgunha das procesións previstas para esta semana. Pero en Galicia a Semana Santa non só se vive dun modo especial nestas localidades, senón que a paixón e devoción esténdese por múltiples municipios. Entre eles, outras sete localidades nas que foi declarada Festa de Galicia de Interese Turístico: Santiago de Compostela, Lugo, Mondoñedo, Betanzos, Cangas do Morrazo, a Festa do Santísimo Cristo de Fisterra e a Semana Santa de Paradela de Meis (Pontevedra).

FERROL, CON ILUSIÓN E COA VISTA NO TEMPO. Despois de oito anos presumindo de ser Festa de Interese Turístico Internacional e despois de dous anos de parada obrigatoria debido á covid-19, regresa este 2022 coas súas cinco confrarías, que agardan esta semana "con moita ilusión", pero tamén "con moitos nervios". Así o manifestou a Europa Press o presidente da Xunta de Confrarías de Ferrol, César Carreño, que recoñeceu que a suspensión da Semana Santa en 2020 foi "un mazazo". En 2021 tentaron facer algún acto, pero admitiu que "foi moi light". Por iso, este ano, co plan de acción preparado desde hai dous meses, afirmou que van poñer "toda a carne no asador".

Respecto das medidas de seguridade previstas para que o público goce dos pasos co menor risco de contaxio posible, Carreño asegurou que se adaptan á "normativa sanitaria vixente". En todo caso, recomendou usar "o sentido común" e evitar aglomeracións, aínda que cre que non haberá ningún tipo de problema porque "o percorrido é amplo" e "as rúas son anchas". Por parte dos portadores dos pasos, baixo os que poden chegar a ir 80 persoas, explicou que si levarán máscara porque no seu caso "manter a distancia é complicado", pero o resto dos participantes non, xa que, por exemplo, os confrades con capuchóns en procesión, xa desfilan coa cara tapada e "poden manter perfectamente a distancia de seguridade".

En canto ao percorrido que farán os pasos, o presidente da Xunta de Confrarías confirmou que non vai haber ningún cambio motivado pola pandemia. A única modificación será a procesión do Santo Encontro, que este ano sairá da Praza de Armas. Neste momento, xa só miran ao ceo para que as choivas respecten as 24 procesións que percorrerán as rúas de Ferrol desde o Domingo de Ramos ata o Domingo de Resurrección, organizadas polas cinco confrarías con sede na cidade departamental.

MÁIS DE 3.500 CONFRADES EN VIVEIRO. Na localidade mariñá sairán ás rúas, durante unha semana, 15 procesións con máis de 3.500 confrades. Haberá catro itinerarios diferenciados, dous con saída desde a Igrexa do Convento de San Francisco, outro desde a Igrexa de Santa María e o cuarto desde a Capela Misericordia, o único que cruzará a ponte que une as dúas marxes da ría de Viveiro. Suso Fernández, tenente de alcalde e membro da Xunta de Confrarías de Semana Santa do municipio, tamén manifestou que, despois de dous anos "moi fastidiados", regresan con "moita ilusión" porque "a Semana Santa é unha data marcada no calendario para todos os viveirenses" e, en definitiva, unha data "ineludible".

En declaracións a Europa Press, o viveirense mandou unha mensaxe de tranquilidade aos que se acheguen á localidade nestas festas: "Será unha Semana Santa segura". Neste sentido sinalou que as maiores aglomeracións pódense dar na Praza Maior, pero insistiu en que "os percorridos son longos, hai rúas máis anchas e non ten porqué haber ningún problema". As expectativas no concello da Mariña en canto ao número de visitantes son altas e agora só piden que "acompañe o tempo" porque o demais "está todo preparado". No que respecta ás confrarías, Suso Fernández explicou que se entregan os capuchóns "completamente hixienizados" e "de forma individual" para que os participantes tamén se sintan "seguros".

SANTIAGO, CHEO EN ANO XACOBEO. A capital galega espera acoller esta semana Santa -- declarada Festa de Galicia de Interese Turístico -- unha "alta" afluencia de visitantes. Coa pandemia un pouco máis afastada, espérase que en pleno segundo ano do Xacobeo 2021-2022 as rúas compostelás sexan un fervedoiro de peregrinos e de turistas que tamén elixan a cidade para pasar estes días festivos. As procesións xa comezaron este venres coa da Virxe das Dores e continuarán diariamente ata o Domingo de Resurrección, o 17 de abril, coa procesión do Cristo Resucitado. Na súa maioría, os pasos transcorrerán por rúas da zona vella da capital ou as súas proximidades, a excepción do Traslado do Santísimo Cristo da Paciencia, que pechará a Semana Santa compostelá o domingo 24 e que irá ata o Campo de Conxo.

SETE FESTAS DE GALICIA DE INTERESE TURÍSTICO. Pero a Semana Santa en Galicia vai máis alá das recoñecidas de Ferrol ou Viveiro, ou a da capital galega, e esténdese por outras cidades e localidades que viven estas datas con especial devoción. É o caso das multitudinarias procesións do Santísimo Cristo de Fisterra, onde milleiros de fregueses seguen as escenificacións da Paixón de Cristo que realizan veciños do municipio, nas proximidades da igrexa de Santa María das Areas.

Esta festa foi declarada Festa de Galicia de Interese Turístico, do mesmo xeito que a Semana Santa de Betanzos, da que destaca o Domingo de Ramos e a procesión coa imaxe da Borriquita, que vai acompañada por numerosos betanceiros con ramos e palmas. Outra celebración que presume deste recoñecemento é a Semana Santa de Paradela, na localidade pontevedresa de Meis, onde medio cento de actores escenifican "en vivo" a Paixón, Morte e Resurrección de Cristo e na que o público participa activamente. En Lugo teñen esta verificación a Semana Santa de Mondoñedo e a da capital lucense, onde a procesión do Xoves Santo é a única en España en que a Sagrada Forma, exposta permanentemente no altar maior da Catedral, sae en procesión polas rúas da cidade.

POLÉMICA EN CANGAS. En Pontevedra, a Semana Santa máis destacada, e que tamén está considerada como Festa de Galicia de Interese Turístico, é a de Cangas do Morrazo. Este ano o párroco, Severo Lobato, negouse a que haxa procesións e pretende limitar ao máximo todos os actos relixiosos porque considera que a pandemia "aínda non finalizou". Con todo, esta postura non a comparten na maioría de confrarías, nin nas asociacións veciñais, comerciantes e hostaleiros e, polo momento, catro do cinco confrarías confirmaron que sairán en procesión esta Semana Santa. Así, unha gran maioría espera que as choivas non impidan agora que pasos de "gran valor histórico-artístico" e imaxes articuladas, como a do Nazareno da procesión do Santo Encontro ou o Cristo da cerimonia do Descendemento, poidan percorrer de novo e con seguridade as rúas de Cangas.