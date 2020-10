Ascienden a 130.000 los gallegos que no tienen un trabajo ‘decente’

La Unión Xeral de Traballadores considera que es necesario “construír un novo país sobre as bases de máis xustiza, máis igualdade, e máis emprego con dereitos e salarios dignos, polo que é necesario comezar de maneira urxente coa derrogación da reforma laboral”. En un comunicado explican que “la pandemia reveló –argumentan– con toda crueza que as políticas neoliberais que soportamos durante décadas fracasaron, creando unha sociedade precaria”, que “só xeraron desigualdade e inseguridade para as persoas traballadoras”.

Alegan que la reforma laboral solo sirvió para abaratar y facilitar el despido, la excesiva temporalidad, los bajos salarios, prácticas ilegales, trabajo en negro... “Ademais, a desregulación e enfraquecemento da negociación colectiva e as institucións laborais estaban dirixidas a crear un modelo produtivo precario e baseado en baixos custos laborais”, sostienen. UGT-Galicia considera imprescindible el concurso de las organizaciones sindicales en la elaboración de los planes de reconstrucción, que deben servir “para cambiar o noso tecido produtivo, para facelo máis forte fronte ás crises, e para xerar traballo decente, estable e con dereitos”.

La central insta al Gobierno a poner en marcha de manera inmediata la mesa de diálogo social sobre la reforma del mercado de trabajo comprometida por el presidente, Pedro Sánchez, y a proceder a la derogación de la reforma laboral.