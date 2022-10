Aumenta la presión política por el estado de la sanidad pública

La situación de la sanidad pública, y sobre todo de la Atención Primaria, se está convirtiendo en uno de grandes flancos por los que la oposición dirige sus críticas al Gobierno del PPdeG. Al unísono, nacionalistas y socialistas advirtieron ayer de lo preocupante de la situación y lamentaron que desde la Consellería se pida a la ciudadanía que no en todos los centros de Atención Primaria pueda haber un pediatra.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó directamente al Ejecutivo autonomico de llevar a cabo una estrategia deliberada de cierre progresivo de los PACs en el primer eslabón de la atención sanitaria. Tras la multitudinaria manifestación del pasado viernes en Vilagarcía, la nacionalista denunció que este fin de semana volvían a quedar sin médico los puntos de antención continuada en concellos de O Salnés y Pontevedra como Sanxenxo, O Grove, Marín, A Parda ou Baltar.

“O PP ten que escoitar o clamor social en defensa da sanidade pública que está dicindo basta xa de recortes e de deterioro e teñen que rectificar” pero “segue instalado na súa habitual prepotencia e quere normalizar que teñamos centros de saúde ou urxencias de primaria sen facultativo e iso é unha barbaridade”, consideró Pontón, que advirtió así contra la estrategia de los populares “de deteriorar os servizos de urxencias en primaria para despois xustificar o seu peche”.

“Un PP ao que se lle enche a boca falando da familia, pero despois considera que os nenos e as nenas deste país non poden ter pediatría no seu concello, no seu centro de saúde máis próximo, que queira normalizar eses recortes e a continuación facerlle un agasallo fiscal de 34 M€ ás 7.700 persoas máis ricas de Galiza, cantidade coa que se podería contratar a 700 médicxs en atención primaria”, argumentó la líder de la oposición en O Hórreo, que también se refirió al intento de normalizar que haya listas de espera “de até dúas semanas” para tener cita presencial en un centro de salud.

En el mismo sentido, el portavoz de los socialistas, Luis Álvarez, consideró de una “gravidade extrema” las palabras del gerente del Sergas, y expresó su “consternación” por la atención pediátrica en la comunidad, que “non chega ao 85%” que “reflicte que en Galicia as condicións laborais son peores”, y lamentó el “panorama desolador” y la “opacidade nas listas de espera”, antes de citar las “30.000 persoas máis pendentes de consulta que en 2019”, unas “12.000 persoas máis pendentes de cirurxía” y “32.000 persoas máis pendentes de probas diagnósticas”.

Censuró, además, que el gerente hablase de un “plan de recuperación asistencial para pacientes crónicos que no visitaron el sistema el los últimos 6 meses”. “Pregúntome como cidadán ordinario en que cabeza cabe que un paciente crónico non asista en seis meses, como é posible”.