“Aumentaron las consultas de salud mental en jóvenes”

La Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) de Galicia agrupa a 12 asociaciones repartidas por toda la geografía gallega. Sus objetivos consisten en mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, sus familias y personas allegadas. A través de sus asociaciones y delegaciones, Feafes Galicia está presente activamente en cerca de 30 localidades gallegas y representa a las más de 80.000 personas que tienen un problema de salud mental en la comunidad.

¿Notaron cambios en la salud mental de los gallegos y los intentos de suicidio por la pandemia?

No un aumento de los suicidios, como indican los datos, pero sí nuevas necesidades. Un incremento de la ansiedad y angustia y más necesidad de atención profesional así como más acercamientos a servicios de urgencias psiquiátricas.

¿No aumentaron los suicidios pero sí los intentos y las conductas autolíticas?

En este caso lo que sí percibimos es un aumento enorme de las conductas autolíticas en infanto juvenil. Los estudios dicen que por cada persona que se suicida veinte lo intentan y aumentaron los intentos, las patologías, el malestar, el sufrimiento. Esto es una buena señal porque queremos que las personas pidan ayuda para ofrecer la prevención y evitar consecuencias mucho más graves y desgarradoras como es el suicidio. Pero incrementó en esta población ya desde antes del Covid todo tipo de consultas, autolíticas, trastornos alimentarios, adicciones a nuevas tecnologías, trastornos de la conducta, etc.

¿El infanto-juvenil fue un grupo de edad muy olvidado?

Sí, hasta ahora ha estado muy olvidado. Tenemos que tener en cuenta que los problemas de salud mental surgen en la infancia y la adolescencia por lo que no es coherente trabajar la salud mental y no hacerlo de forma previa en la atención temprana. En Galicia se han abierto nuevos servicios, una unidad en Vigo para infanto-juvenil y nuevas de prevención del suicidio en Vigo, Lugo y Culleredo, porque antes solo existía la de Ourense. Estamos evolucionando pero nuestra red sigue siendo baja, necesitamos que se desarrolle más a nivel político la prevención de la salud pública.

¿Cuáles son los factores que las familias o allegados deben tener en cuenta, las señales de riesgo frente al suicidio?

Primero, alerta a las situaciones de riesgo, como puede ser perder el trabajo, un familiar, sobre todo ahora con el Covid una pérdida de forma repentina, la ruptura de relaciones... Las personas con antecedentes familiares o que hayan tenido intentos previos son más propensas, cuando hay un abuso de alcohol o estupefacientes, malos tratos, si la persona comienza a aislarse, y si tiene un problema de salud mental. La Organización Mundial de la Salud indica que cerca del 90% de los suicidios están relacionados con problemas de salud mental.

Y tener en cuenta algunas verbalizaciones que pasamos por alto pero en las que la persona está pidiendo ayuda de alguna manera. Si dicen cosas como ‘mi vida no tiene sentido’, me gustaría desaparecer’; o hablan en pasado como ‘te he querido mucho’, ‘siempre te querré’; o si empieza a cambiar, a dejar sus pertenencias, cambias sus rutinas, deja de hacer actividades...

¿Cómo se debe actuar ante situaciones de este tipo?

Hay que estar alerta, indagar, hablar con la persona, preguntarle qué quiere decir. Estar atentos a los indicadores. Y, muy importante, acercarse a los recursos, a salud mental o al médico de cabecera y comentarle cómo percibimos que está esta persona. Sin juzgar ni cuestionar porque es un estado que debemos tener en cuenta que cualquiera podemos pasar por él en un momento. No por no hablar de él no existe. Es algo que se nos puede pasar por la cabeza en cualquier momento a todos, el tema es cuánto dura en nuestra cabeza. Tenemos que normalizarlo entre comillas. Es importante destacar que si una persona va sumando signos debemos pedir ayuda. En Galicia el teléfono 061 es el habilitado para la atención concreta al suicidio o también acudir a entidades como la nuestra donde podemos ofrecer orientación y seguimiento.

Pero sigue habiendo vergüenza...

Sí, la gente no quiere decirlo porque está mal visto, y este estigma es una de las mayores dificultades para avanzar en este tema. Tenemos que empezar a hablar con más normalidad, como con las campañas para reducir los accidentes de tráfico que tuvieron éxito porque se da información.