Aumento importante de facturación dos servizos e a industria en Galicia

A CORUÑA. EP. A cifra de negocios da industria subiu un 11,4% en Galicia o pasado mes de novembro respecto ao mesmo mes de 2020, o que supón cinco puntos por encima da de outubro, segundo datos difundidos este venres polo Instituto Nacional de Estatística. Este crecemento sitúase, no entanto, por baixo da media estatal onde o crecemento foi do 19,1% en relación ao mesmo mes do ano pasado, taxa 11,4 puntos superior á de outubro e a máis alta desde o pasado mes de xuño. Co avance interanual de novembro, a facturación da industria suma, a nivel estatal, nove meses consecutivos de ascensos após encadear anteriormente un ano de taxas interanuais negativas pola crise do Covid. Por sectores, a enerxía disparou as súas vendas un 113,4% interanual, mentres que os bens intermedios facturaron un 25,6% máis. A estes avances séguenlles os de bens de consumo non duradeiros (+21,4%) e bens de consumo duradeiros (+14,4%), mentres que os de equipo recortaron a súa facturación anual un 5,6%.

SERVIZOS. O sector servizos elevou a súa facturación un 27,9% en Galicia o pasado mes de novembro respecto ao mesmo mes de 2020, por encima da media estatal que o fixo un 24,3%, segundo informou este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE). A ocupación neste sector tamén creceu en Galicia, aínda que se situou por baixo da media estatal. En todas as comunidades creceu o emprego e no caso de Galicia fíxoo unha 2,5% fronte ao 4% nacional. Co avance de novembro, os servizos, a nivel estatal, encadean nove meses consecutivos de ascensos interanuais despois dun ano de caídas como consecuencia da pandemia. Dentro dos servizos, a hostalaría (servizos de aloxamento e servizos de comida e bebida) foi o sector que máis incrementou as súas vendas en novembro, un 117,3% en relación ao mesmo mes de 2020. Fóra deste ámbito, destacan tamén o aumento das vendas das axencias de viaxe e operadores turísticos, que se quintuplicaron (+429,2%), e do transporte aéreo, que as multiplicou por máis de dous (+151,8%).