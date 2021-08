Autónomos y patronal: la quinta ola tendrá su coste

PARA REUTILIZAR. La asociación gallega de trabajadores autónomos y del mar Agtamar-UPTA alega que “la estacionalidad frena levemente las consecuencias de la quinta ola”.

Y es que Galicia suma en julio 392 nuevos afiliados al régimen de trabajadores autónomos, de modo que pasa de 209.254 en junio a 209.646 en julio. En toda España ascendieron a 3.322.961 tras sumar 1.978 profesionales por cuenta propia más. Otro colectivo de autónomos como UATAE solicitaba a las comunidades autónomas que “agilicen las ayudas directas para reforzar estas cifras”.

Desde la patronal ourensana, la CEO, alegaban que “aunque la quinta ola ha sido un mazazo y nos ha pillado por sorpresa en el inicio de un verano que prometía ser mejor, la evolución de la pandemia va permitiendo recuperar el empleo, aunque no en los términos que esperábamos o nos gustaría”. Con la vacunación a buen ritmo, dicen, “cruzamos los dedos para que no aparezca otra variante del virus que eche por tierra todos los avances conseguidos hasta la fecha”. Están contra de la reforma del mercado laboral y el aumento del SMI, pues creen que “no es momento de abordarlas hasta que no se consolide la recuperación”.