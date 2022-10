Ayudas para la movilidad eléctrica de 40,5 millones

• CONTROVERSIA SOBRE PEDIATRÍA. Rueda avaló ayer a la nueva gerente del Serga después de que ésta asegurase “la población tiene que entender que no podrá haber un pediatra en cada centro de saludque los ciudadanos”. No se trata, dijo Rueda, de “la opinión del gerente del Sergas”, sino de algo que “la mayoría de pediatras” comparten que es preciso hacer “una reorganización” en el primer nivel asistencial dada la falta de profesionales de esta especialidad. “Y yo estoy totalmente de acuerdo”, proclamó, antes de mostrarse convencido de que “la gente prefiere que haya calidad asistencial incluso por encima de la proximidad”. “Ojalá hubiese pediatras suficientes en Primaria, pero no los hay ni aquí ni en otras comunidades. Si no hay pediatras suficientes, es preciso mantener la calidad asistencial”, apuntó. “Me alegro de que no se haya pedido una dimisión por decir algo que opinan la mayoría de los profesionales de pediatría”, concluyó.

• RETO DEMOGRÁFICO. Tras ser preguntado por los últimos datos del INE, que reflejan una tendencia preocupante en términos de previsión poblacional, el titular de la Xunta aseguró que “no es ningún secreto que nos preocupa el reto demográfico”, y señaló que, de hecho, uno de sus objetivos en el viaje a Argentina fue apostar por “abrir las puertas” a todos los que quieran retornar a Galicia. “Hay otras, pero es una vía para luchar contra el problema demográfico”, sentenció, antes de esgrimir que, si bien las cifras “no son tan buenas” como desearía, “tampoco hay tanta diferencia entre las buenas y las malas” de los distintos territorios de España., y subrayó que hay autonomías “del norte” en las que son todavía “más malas” que en Galicia. Destacó, por ejemplo, que si se va a los datos de agosto “en Galicia hubo más nacimientos que en los 3 años anteriores”.“¿Podríamos pensar que es un punto de inflexión? Ojalá que sí, pero lo que creemos es que es un problema estructural y que tendríamos que trabajar conjuntamente en vez de hacer una competición de comunidades”, finalizó, tras añadir que la Xunta continuará haciendo todo lo posible.

• ERRORES EN LA GESTIÓN DEL ‘PRESTIGE’’. A Rueda también se le pregunto sobre su opinión respecto a la gestión del hundimiento del ‘Prestige’ hace veinte años, Reconoció que es posible que se cometiesen “errores”, pero tambiñen consideró que se “aprendió” de los mismos. “Estoy orgulloso de cómo se reaccionó con las ayudas y compensaciones (a los afectados por la marea negra). Creo que eso se hizo bien. Y de lo que se haya hecho mal, creo que aprendimos todos”, zanjó.

• PARALIZACIÓN DELPARQUE EÓLICO DE GREENALIA. Sobre la decisión tomada esta semana por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de paralizar de manera cautelar la construcción de otro parque eólico de la compañía Greenalia, Alfondo Rueda argumentó que en un área “con tanta litigiosidad” como la eólica, este tipo de de decisiones “pueden entrar en la normalidad” y los parques se paralizan, igual que en otras ocasiones es la postura de la Administración autonómica la que se avala. “No queda más que acatar (cuando lo determina la Justicia) y, cuando se dice adelante, pues esto sigue adelante”, quiso concluir.