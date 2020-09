Baltar afirma que el pacto entre PP y DO en la Diputación de Ourense “sigue vigente”

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar (PP), ha afirmado que el pacto entre PP y Democracia Ourensana (DO) en la institución “sigue vigente”, a pesar de la ruptura de ambas fuerzas en el Ayuntamiento de la ciudad.

Así lo ha trasladado este lunes en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, tras una reunión con el portavoz de DO en la Diputación, Miguel Caride -líder de los díscolos contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome-, y el vicepresidente de la Diputación por DO, Armando Ojea -único afín al regidor-, el primero le transmitió “tajante” y “contundentemente” que el acuerdo sigue en pie para mantener a Baltar como presidente.

Sobre la suspensión del trato en el Consistorio debido a unas acusaciones al propio alcalde por supuestas irregularidades en la gestión de los fondos públicos del partido DO, el también presidente del PP provincial ha destacado que “se le dio una oportunidad para aclarar” dichos “comportamientos”, pero remarcó que no lo hizo, a la vez que abundó en que cree “que no va dar declaración alguna”.

Acerca de una posible moción de censura entre PP y PSOE que aparte a Jácome del Gobierno municipal, Baltar ha manifestado que es un tema que “está sobre la mesa y en el caso de que el alcalde no renuncie”, no van a “inventar ningún mecanismo”.

En la misma línea que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien declaraba que él “no sería un estorbo” si estuviera en la situación de Jácome, este lunes el titular de la Diputación suscribió: “Si la mayor parte de tu grupo te pide que te vayas, te vas”.



OURENSE. E.P.