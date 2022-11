BNG reclama en Bruxelas aumentar o investimento para o Corredor Atlántico

Bruxelas. A eurodepuada do Bloque Nacionalista Galego, Ana Miranda, defendeu onte no Parlamento Europeo a igualdade de tratamento entre o Corredor Atlántico e o Mediterráneo, que ao seu xuízo implica un aumento dos investimentos no primeiro. “Deben ser tratados como dous proxectos estratéxicos complementarios do Estado español nas redes transeuropeas de transporte. Tentar eliminar un en detrimento só implica defender a discriminación dos territorios, neste caso do Noroeste Peninsular”, expresou. Neste senso, salientou que favorecería a lota contra o despoboamento, fortaleceríaa economía do noroeste peninsular e melloraría as infraestruturas, que ademais son algunhas das medidas defendidas desde hai anos para Galiza por parte do Bloque. Miranda quixo salientar, asemade, que se trata dunha demanda que tamén reivindican outras rexións como Castela e León e o Norte de Portugal, que igualmente consideran o Corredor Atlántico como unha infraestrutura estratéxica para o desenvolvemento dos territorios. Finalmente, fixo unha breve referencia á polémica sobre a compatibilidade entre o Corredor Atlántico e o Mediterráneo, e subliñou que “debemos evitar confundir e manipular con controversias estériles”. N.V.