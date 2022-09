Bolaños arremete contra Feijóo, “un líder sin solvencia”

La alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, recibió ayer al Ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, con quien mantuvo una reunión de trabajo, y al secretario xeral del PSdeG, Valetín González Formoso.

En su encuentro abrodaron el estado de los proyectos que desarrolla el Ejecutivo central en la ciudad, como el dragado de la Ría de O Burgo, el tren de A Langosteira y la estación intermodal. Además, la alcaldesa quiso trasladar su agradecimiento al Gobierno por escoger A Coruña como sede de la próxima cumbre hispano-alemana. Destacó que la celebración de este encuentro los próximos días 5 y 6 de octubre ponen de manifiesto que la ciudad “está a recuperar o seu peso político”.

Finalmente, Rey aprovechó para destacar que la interlocución con el gobierno de España permitió desbloquear proyectos históricamente pendientes, y que “foi durante este mandato e con este goberno co que se conseguiu poñer en marcha infraestructuras fundamentais para o futuro da cidade como o tren a Langosteira e o dragado da ría do Burgo”.

Críticas a Feijóo. Por su parte, el ministro de Presidencia realizó duras críticas contra Alberto Núñez Feijóo en declaraciones a los medios durante su visita a la ciudad, al que acusó de estar “falto de rigor, de propuestas, de voluntad de acuerdos, de equipo y de verdad”. “Estamos empezando a conocerle mejor gracias a las semanas horribilis que lleva”, afirmó, “sus propuestas son un taco de folios en blanco. Este es el rigor de Feijóo cuando hace propuestas”, sentenció el ministro.

Entre otras cuestiones, hizo referencia a la exigencia por parte del PP de renovar el CGPJ “cuando llevan cuatro años bloqueándolo y ahora están conspirando para que los jueces no cumplan la ley”. Esa es “la aportación del PP, pura apariencia en todo”. También incidió en que Feijóo “elude” hablar de la subida de las pensiones, sobre lo que le volvió a preguntar si “apuesta por el incremento de miseria del 0,25% de la ley del PP” o quiere actualizarlo conforme al IPC como propone el Gobierno.

Para concluir, el ministro quiso declarar que el Ejecutivo central seguirá gobernando para la mayoría y ayudando a la ciudadanía, frente a un PP que “gobierna para los poderosos, los privilegiados y para las compañías que en crisis tienen más beneficios”.

En la misma línea, el secretario xeral del PSdeG, Valentín Formoso, mostró su agradecimiento al Gobierno de Pedro Sánchez, y defendió su trabajo por“modernizar o país” y “liderar grandes cambios, tamén en Europa”.

“O que pedimos ao Goberno é que non deixemos que o PP de Feijóo peche a porta dos soños ao país, que sexamos capaces de frear o que foi capaz de facer aquí en Galicia e que non estea no seu modelo a nivel nacional, que non cambie o país a peor”, instó.

Recordó, en última instancia, que los populares han cerrado 138 colegios, perdido 976 profesionales médicos y han permitido además que Galicia permitiese que 130.000 personas emigrasen, así como que la deuda pasase de cuatro mil millones de euros a nueve mil millones.