Bugallo, Rey, Tomé y Silva ven positivas las candidaturas para liderar el PSdeG

··· Las primarias del PSdeG se celebrarán el próximo 30 de octubre. A día de hoy anunciaron su voluntad de presentarse el actual secretario general, Gonzalo Caballero; y el secretario provincial coruñés, Valentín González Formoso. Pero, todavía restan días para que puedan dar un paso al frente otros militantes o dirigentes. Formoso oficializará este jueves su candidatura. Será en un acto previsto en As Pontes (A Coruña), municipio en el que es regidor. Precisamente, la agrupación pontesa fue objeto de polémica en las últimas semanas al denunciar el PSdeG ante la dirección federal un hipotético inflado del censo. En todo caso, desde Madrid validaron la cifra de militantes ofrecida por el PSdeG de As Pontes sin entrar en más consideraciones. Ese episodio refleja la tensión entre los dos candidatos, pero no se queda en un caso aislado. El secretario de organización del PSdeG, José Antonio Quiroga, en una tribuna de opinión desacreditó tanto a Formoso como al exsecretario general José Ramón Gómez Besteiro.