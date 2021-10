Caballero acusa a Formoso de intentar aplazar el debate de las primarias

Se eleva el tono en la recta final de la campaña para las primarias en el PSdeG. El candidato a revalidar la secretaría xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, acusó este martes a su rival, Valentín González Formoso, de tratar de "aplazar el debate", que finalmente se celebrará en torno a las 22.45 horas de este miércoles, día 27 de octubre, en la sede del PSdeG y se retransmitirá por streaming.

En declaraciones a los medios este martes en el Parlamento de Galicia, el dirigente socialista criticó que "al otro candidato" le costase "asumir que tenía que haber debates".

"No aceptó la fecha inicial, que era para el lunes, e intentó aplazarlo con un cierto escapismo", aseguró, para incidir en que, finalmente, "mañana tendrá que haber un debate" al que se muestra "encantado de acudir" para presentar su proyecto "de izquierdas y galleguista", que "cuenta con la fuerza de la militancia".

En su intervención, Caballero sostuvo hoy que la comisión organizadora del XIV Congreso del PSdeG acabó marcando este miércoles como "fecha definitiva" porque "daba la impresión de que el otro candidato estaba en una jugada de escapar y no asumir la necesidad de los debates".

"Es por eso que ahora tenemos ya una fecha para el debate, que a lo largo del día de hoy tendrá que concretarse", señaló el dirigente socialista, que volvió a trasladar su disposición a participar en todos los debates, tanto el organizado por el partido como otros que puedan convocar los medios de comunicación.

"En primarias hay que debatir, hay que contrastar las propuestas, por tanto, la existencia de debates es algo fundamental para que podamos proceder de una forma democrática y acorde a las normas del partido", sostuvo.

Tras ello, consideró que su rival "no está tan dispuesto" a participar en este tipo de actos porque "fue dando bandazos" a lo largo de la campaña. "Dijo que tenía que recuperar el orgullo de ser socialista, como si no lo tuviese; que no podíamos defender al Gobierno de España... fue metiéndose en muchos charcos", señaló.

En este sentido, criticó que Formoso hubiese repetido "ciertos argumentarios" que "parecían más próximos" al secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, que al Partido Socialista. "Escuché al otro candidato hacer declaraciones que eran idénticas a las que hizo Tellado en muchas ocasiones y lo pongo en conocimiento del partido", dijo

Además, ha criticado que rechace acudir a más debates que el organizado por el propio partido, una "excusa barata" que atribuye al hecho de que "está en una posición más débil en la que parte de su discurso contradice sus hechos", ha apuntado.

NEGOCIACIÓN AÚN ABIERTA. El secretario de Organización del PSdeG de A Coruña, José Manuel Lage, que acudió a la reunión para organizar el debate en representación de la candidatura de Formoso, remitió un escrito al comité organizador del congreso en el que puntualiza que en la reunión del lunes se acordó que el debate se celebrase a las 22.45 horas del miércoles y que habría tres bloques de unos 20 minutos cada uno. Los temas a debatir en los tres bloques serían: el PSdeG como instrumento al servicio de la sociedad, reactivación economica y políticas sociales, y propuestas para la Galicia del presente y el futuro. Las negociaciones sobre el debate, según Lage, todavía continúan abiertas y quedaría por concretar cuestiones como quién sería el moderador o el orden de las intervenciones.