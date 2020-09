Caballero da por muerta el Área Metropolitana de Vigo

Con una gran lápida dio sepultura ayer Abel Caballero a la Ley del Área Metropolitana de Vigo, tras el varapalo judicial que anula su puesta en funcionamiento por carecer de su “clave de bóveda”: la integración del bus urbano en el transporte metropolitano. “El área queda en la nube por culpa de Feijóo”, repitió.

En medio de un duro discurso en que el alcalde de Vigo llegó a acusar a Núñez Feijóo de ser un “presidente indigno”, acusó a la Xunta de haber “engañado” y “abusado de la buena fe de los parlamentarios gallegos” por “incluir en el texto legal de la ley del área una clásula de imposible cumplimiento”, ya que defendió que el Plan de Transporte Metropolitano “no existe” por lo que Vigo “no puede integrarse en éste”. Así, se aferró al argumentario del juez de lo contencioso administrativo uno que indicó en su sentencia que el plan de transporte metropolitano “no existe ni como disposición administrativa, ni como acto administrativo general”, aunque reseñó el compromiso adquirido –e incumplido– con el convenio firmado por Caballero en 2016 para la integración de Vigo.

En este contexto, el regidor incidió en que la “ley tenía trampa” y que fue “un engaño masivo, son unos trileros”.

Insistente en que “Vigo no votó ésto”, Caballero se olvidó de que después de la votación en el parlamento, en junio de 2016, se mostró pletórico por el apoyo unánime a la ley y declaró que “hoy es uno de los grandes días de Galicia y es lo más importante que hizo nunca este parlamento para una de las grandes áreas de Europa, fronteriza y, por tanto, de máxima importancia”. Se desmarcó del apoyo de los diputados socialistas al texto legal reformado replicando: “yo no soy el PSOE, soy Abel Caballero alcalde de Vigo. No soy parlamentario y no hablo del Parlamento y entiendo que los engañó”.

Después de haberse batido el cobre a principios de la década para garantizar que la ley recogiera su presidencia y el voto ponderado de Vigo, y sin que los socialistas presentaran enmiendas al capítulo del transporte, Caballero se escuda ahora en que Galicia no cuenta con un Plan de Transporte Metropolitano por lo que la ciudad “no puede integrarse en algo que no existe”. Insistió en que “solo hay convenios” y no aprobación del plan por el Parlamento y, por tanto, “no hay salida” para la continuidad del Área Metropolitana sin que la Xunta retire el recurso o cambie de nuevo la ley.

Para Abel Caballero, que interpreta la sentencia como “un grandísimo varapalo a la Xunta”, la decisión de los ediles del PP de la asamblea constituyente del área, celebrada en 2016, es una “asonada” que asegura haber sido ordenada por teléfono por Núñez Feijóo.

Ante las afirmaciones del regidor olívico la Xunta explica que el Plan de Transporte Metropolitano del área de Vigo, incluido en el de Galicia, “es una realidad de naturaleza funcional plasmada jurídicamente en el convenio de colaboración firmado entre la administración gallega y 12 municipios del área el día 4 de marzo de 2015”.

TIEMPO PERDIDO. El presidente de la Xunta lamentó ayer el “tiempo perdido”, al tiempo que instó a “dejar la confrontación y restablecer” el transporte, recordando que mientras no esté operativo “el área metropolitana de Vigo es ilegal”.

Feijóo recordó que todos los alcaldes socialistas están cumpliendo con el transporte metropolitano salvo Vigo “y lo que viene a decir un juez es que no hay alcaldes de primera ni de segunda”, que “todos tienen que cumplir las leyes y que lo que estaba haciendo el Concello de Vigo es ilegal”. Lamentó los millones perdidos por los ciudadanos.