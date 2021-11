Caballero matiza que a megafonía de panxoliñas só soará unha hora ao día e en ton baixo polo Nadal

vigo. O alcalde olívico, Abel Caballero, saíu este venres ao paso dalgunhas críticas sobre a instalación de equipos de megafonía nas rúas céntricas da cidade con motivo da campaña do Nadal, e matizou que, aínda que dita infraestrutura estará operativa 4 horas ao día, as panxoliñas e a música soarán só “unha hora ao día”.

Así o explicou nunha rolda de prensa na que sinalou que esa megafonía ten outro “uso primordial” que é o de “dar avisos e notificacións”. Respecto diso, dixo que, debido á gran afluencia de visitantes previstos, este servizo será necesario para dar avisos como, por exemplo, cortes de tráfico para facilitar a mobilidade dos peóns.

Segundo o prego en base ao que se adxudicou esta megafonía para as próximas tres campañas do Nadal (por 156.600 euros, IVE incluído), o funcionamento dos altofalantes será diferente en festivos, vésperas de festivos e pontes, por unha banda, e no resto. Deste xeito, no primeiro tipo de días o horario de funcionamento abarca unhas 8 horas, mentres que no resto a megafonía estará operativa unhas 4 horas.

En todo caso, o alcalde precisou que, dese tempo, soará música polos altofalantes “aproximadamente unha hora ao día”, que deberá concretarse cos comerciantes, “e nun ton baixo para que non resulte molesto”. O resto do tempo, insistiu, a megafonía estará “lista para ser utilizada” por “se fai falta” para dar avisos.

AMPLIACIÓN DO CONTRATO DAS LUCES. Por outra banda, Abel Caballero informou de que a Xunta de Goberno Local aprobou este venres unha ampliación de contrato por 38.000 euros á empresa encargada da instalación da iluminación do Nadal, unha decisión que o rexedor xustificou debido á gran demanda por parte dos veciños para que se amplíe o espazo con iluminación. “Neste momento, temos 250 peticións de veciños para iluminar as súas rúas”, asegurou o rexidor. e.p.