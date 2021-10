Caballero se ve de izquierdas y tiende la mano para reforzar el sector público

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, utilizó su mayor artillería dialéctica contra el presidente popular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acusándolo de primar su papel de opositor al inquilino socialista de la Moncloa, Pedro Sánchez, sobre su condición de mandatario autonómico.

Caballero, inmerso en el proceso de primarias dentro de su propia formación en la que compite con el barón coruñés Valentín González Formoso, se presentó como la “alternativa política de esquerda” a Feijóo.

Y en ese sentido remarcó que “o público hai que defendelo por enriba de todo” al tiempo que los populares van en dirección contraria.

Según enfatizó, la Xunta practicó una política de recortes en sectores clave, como la sanidad, la educación o las personas dependientes, y recordó como con el PP en el Gobierno central en la crisis económica anterior a la covid -19 la sociedad sufrió la austeridad a la que recurrió Mariano Rajoy.

Una y otra vez Caballero volvió sobre los diferentes modelos que se aplicaron para salir de la crisis de 2008 y de la de 2019, la primera con gobiernos populares y la segunda con ejecutivos socialistas buscando estos últimos que nadie se quede atrás.

El líder del PSdeG criticó que Feijóo se atribuya éxitos que no le corresponden como el de la vacunación, ya que el inquilino de Monte Pío lanzó dardos contra Sánchez de forma insistente por esta cuestión cuando el Gobierno central iba de la mano de la Unión Europea y sus planes de inmunización de la población se realizaron en tiempo y forma. “(A vacinación) foi un éxito do Goberno en línea coa UE”, explicó, en el que de forma solidaria también se implicaron las comunidades autónomas.

Y si en la pandemia, Feijóo buscó “erosionar” al Gobierno central, no es ese el único frente en el que Caballero le atribuyó el mismo argumento. “No eido económico sempre busca atopar a alguén a quen botarlle a culpa do deserto industrial”, subrayó.

Según insistió el referente en este momento del partido del puño y la rosa, el mandatario autonómico no fue capaz en sus dos horas de intervención de establecer una estrategia y un modelo económico. “Hoxe só falou de medidas inconexas”, añadió.

Y con todas las competencias en manos de la Xunta, responsabilizó al inquilino de Monte Pío de la desaparición de la antigua Pescanova, Caramelo, Alfageme o de los problemas que están atravensando industrias como Ence en la ría pontevedresa.

“Busca responsables no Goberno de España. Falta impulso, estratexia e medidas. Só busca confrontar co Goberno de España”, reiteró. “O presidente de Galicia non pode practicar o escapismo como se non estivese ao frente do timón”, agregó.

Ahora, que se encara el tiempo de la reactivación, Gonzalo Caballero apostó por “deixar atrás a confrontación”. Pidió a Feijóo que abandone su postura de construir Galicia de la mano de los poderosos, para encarar ese proyecto “cos grandes e cos pequenos”, como defiende el Partido Socialista.

En todo caso, puso el foco en las políticas “expansivas” de la izquierda y centró la reactivación en tres ejes, más educación y sanidad públicas; modernizar la economía sobre la base de la transición ecológica y digital y prestando atención a la I+D+i; y la generación de empleo como cuestión clave en todo.

“Temos alternativa desde unha política de esquerda”, proclamó, pero al mismo tiempo mostró su disposición a tender la mano al presidente de la Xunta para encarar el futuro desde las premisas “do reforzo do público, a modernización da economía, o aproveitamento dos fondos europeos Next Generation e para crear emprego”.

Caballero pidió a Feijóo que deje de ser “aliado dos millonarios” y de presumir que baja los impuestos porque con ese comportamiento “vostede invita, pero quen paga é o Goberno de España”.

Y concluyó pidiendo al presidente de la Xunta que ejerza como tal gestionando los 12.000 millones de euros y no confrontando con el Gobierno de Pedro Sánchez.