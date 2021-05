Caballero tira a lo más alto y culpa a Feijóo de la opacidad en Ourense

Pontevedra. El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, responsabilizó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de la “dedocracia” y de la “opacidad” que se registra en la gestión de la Diputación Provincial de Ourense.

En declaraciones a los periodistas en Caldas de Reis (Pontevedra), Caballero aseguró que es “gravísimo” que el Consello de Contas de Galicia haya acreditado que la diputación ourensana, dirigida por el popular José Manuel Baltar, no cumpla con la rendición de cuentas.

El informe de este organismo considera que la cuenta general de la Diputación de Ourense correspondiente al año 2018 “tiene defectos que impiden considerarla como rendida”, denunció el líder de los socialistas gallegos.

Caballero aprecia datos “demoledores” en dicho informe, entre ellos que el 84 % de las subvenciones sean nominales, que el 80 % de las contrataciones sean directas y sin publicidad ni concurrencia o que el 70 % de los contratos se concentren en cinco únicas adjudicatarias.

“Feijóo es el culpable de mantener la dinastía Baltar en Ourense, que sigue con los mismos métodos de caciquismo y reparto discrecional de fondos propio del siglo XIX sin rendir cuentas”, apuntó el dirigente socialista.

Hablar de transparencia en la Diputación de Ourense, según Gonzalo Caballero, “es imposible” ya que ha asegurado que su titular, José Manuel Baltar, “opta por la dedocracia, por el reparto discrecional de fondos públicos y por la discriminación a ayuntamientos e empresas”.

carmela silva De otro lado, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, destacó este martes el modelo de “transparencia” de la institución en la semana de debate sobre este aspecto impulsada por la Federación España de Municipios y Provincias.

“Desde que chegamos a Deputación de Pontevedra entendemos a transparencia como unha política transversal a todas as nosas accións e dende aquela a nosa evolución foi constante con ducias de iniciativas que agora mesmo nos sitúan como unha administración do século XXi e unha das máis transparentes do Estado”, remarcó la presidenta de la corporación provincial pontevedresa. ecg