Caballero traballará para que a provincia de Lugo non continúe “esquecida”

encontro. O secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, comprometeuse onte a traballar para que a provincia de Lugo nom continúe sendo “esquecida” polo goberno da Xunta. Así llo trasladou ao presidente da Deputación, o tamén socialista José Tomé Roca, con quen se reuniu no Pazo de San Marcos para avaliar as necesidades da provincia de cara á elaboración dos vindeiros orzamentos galegos. “Traballaremos pola economía, a industria, os servizos públicos e as infraestruturas de Lugo”, dixo o tamén portavoz do Grupo Parlamentario Socialista, quen chamou a aproveitar a chegada de fondos europeos para “reactivar” a provincia. “Hai necesidades en política social nunha provincia con m oita xente maior; na educación pública, na que faltan medios e profesores; en todas as bisbarras houbo recortes en pediatría e atención primaria; non houbo en once anos ningún proxecto relevante nunha provincia que foi perdendo peso industrial, hai incrumprimentos en infraestruturas...”, se lamentó.

Tomé tamén considerou imprescindible o impulso das infraestruturas, un plan de dixitalización para favorecer a actividade económica e fixar poboación; un plan de industrialización e máis investimento social, en educación e sanidade. ECG