Caballero y Formoso muestran sus discrepancias pero apuestan por un partido unido tras las primarias

Durante más de hora y media el secretario general del PSdeG y candidato a la reelección, Gonzalo Caballero, y el aspirante Valentín González Formoso mantuvieron sus tesis en el debate previo a las elecciones primarias que este sábado deberán elegir a la persona que pilotará la nave socialista gallega durante los próximos años. Gonzalo Caballero reivindicó en el debate emitido en las redes sociales del partido, iniciado el miércoles y finalizado ya el jueves, su “orgullo socialista”, mientras que su rival para el puesto, Valentín González Formoso, ha aludido a su “conciencia personal”. Caballero, el primero en tomar la palabra, se ha definido como un militante al que le gustan las primarias, debatir, y que asumió el liderazgo en una etapa “muy difícil” agravada por la crisis sanitaria. Defendió su proyecto de izquierdas, galleguista, ecologista y feminista y ha apuntado, en alusión directa a Formoso, con el que ha contado y contará, que “lo que nos une es mucho más que cualquier tipo de divergencia”.

Formoso, a su vez, ha relatado que es el pequeño de siete hermanos y que en su casa mamó el valor del “esfuerzo” y de la “humildad”, lo cual influyó en su propia “conciencia personal”, forjada en su hogar, con sus padres, trabajadores, y sus hermanos. Ha apostado además por el “vehículo social” de la “ilusión” y ha querido hacer hincapié en que “Galicia es de quien la trabaja” y de quien “la atienda y entienda”.

Durante el debate Caballero recalcó que defiende al Partido “pero por encima de todo a Galicia” y reivindica, frente a los ataques de Formoso, la posición propia del PSdeG con respecto al lobo o a los peajes en las autovías frente a Madrid. “Para defender a Galicia a mi no me gana nadie”, dice, insistiendo en afear a Formoso que hace dos años no estuviese en el mitin de A Coruña con Pedro Sánchez para las generales, pero dos semanas antes estuviese compareciendo con Feijóo, acusándole de dar “el abrazo del oso”. Incide en que no escuchó propuestas de su rival sino “discursos genéricos” de que el PSdeG no se conforma con estar en la oposición. “No encuentro un proyecto en tú candidatura que garantice nada más”, dijo a Formoso, recordándole de nuevo los malos resultados obtenidos en A Coruña en las últimas autonómicas. Aún así, afirmó que ambos tienen una “buena relación personal” y que es más lo que les une que lo que les separa.

Por su parte el actual presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, replicó al portavoz parlamentario que “el verdadero abrazo del oso es permitir que el PP siga con mayoría absoluta en el Parlamento, cosa que en otras instituciones no permitimos”. Volvió a advertirle de que “no se puede vivir en un mundo paralelo” y defendió el trabajo de los socialistas que gobiernan las instituciones, “con medidas constructivas, no con enunciados”. Formoso dijo ser partidario de la renovación del marco estatutario gallego, pero dijo que el verdadero galleguismo hay que “manifestarlo no solo en la teoría, o con una fotografía el 25 de julio, o en la ofrenda a Castelao”. “Galleguismo significa defender los intereses de los gallegos, por encima de cualquier interés partidista”, precisó. Defendió, en este sentido, que es necesario que el PSdeG se ponga al lado de la ciudadanía frente a aquellas medidas que perjudiquen a los gallegos, aunque éstas procedan del Gobierno central . “Tenemos que tener capacidad de transmitir a los compañeros de Madrid que no somos comparsas”, apuntó. Y añadió que “eso también es hacer Galicia, hacer país”. “Está bien renovar el marco estatutario, pero la ciudadanía gallega debe tener percepción de que somos un instrumento útil” en la solución de sus problemas, concluyó.

El actual líder del PSdeG cree que “un partido fuerte” es el instrumento para llevar a cabo las propuestas que son fruto del trabajo de todos los socialistas en todos los ámbitos (I+D+i, Cultura, Medio Rural, juventud). Llamó a hacer políticas para conectarse con la juventud y fomentar el empleo. “Tenemos propuestas, tenemos proyecto, tenemos compromiso con Galicia”, recalcó. “En Galicia necesitamos un PSdeG de izquierdas”, dijo, frente al “rodillo de Feijóo, que aplasta a los gallegos”.

En este turno, Valentín dejó claro su apoyo desde el principio a Pedro Sánchez mientras otros, dijo, lo tildaban de “chico del aparato”. Aludía así a Caballero, que le interrumpió para negar la literalidad de esa expresión. Formoso dijo que comparte con Sánchez “ideario, proyectos, principios, y también el proyecto socialista en Galicia”. Aclaró, además, que en su día explicó a Pedro Sánchez su ausencia en el mitin de Sánchez en A Coruña. “No le preocupa que uno falte a un mitin en A Coruña, le preocupa que el socialismo no esté al lado de trabajadores”