Cien años de química en una USC cinco veces centenaria

Pilar Bermejo Barrera (1956, Santiago) es catedrática de Química Analítica y la primera mujer decana de su facultad. Este año le ha tocado organizar y dirigir la celebración del centenario de los estudios de Química en la Universidade de Santiago.

Como primera decana de la Facultad de Química desde el 2014 hasta este año ¿Cómo definiría esta etapa y qué destacaría de esos ocho años?

Fue una etapa interesante, al principio complicada porque veníamos de una situación con cierto grado de crispación que afortunadamente logramos relajar. Los miembros de mi equipo – uno de ellos es el actual decano, Jesús SanMartín– trabajaron muy bien. Entre otros aspectos, conseguimos la acreditación de todos los títulos del centro, pusimos encima de la mesa títulos nuevos como los dobles grados de Física y Química y Qúímica y Biología, pusimos en marcha gracias a un proyecto piloto de la consellería de Educación el grado de Química en Inglés, hace cuatro años, etc.

Después vino la pandemia. Un primer año muy duro en el que nos tocó aprender y organizar a los profesores para que pudieran dar toda la materia desde casa, y lo conseguimos. El segundo año peleé intensamente a nivel universidad por aumentar la presencialidad. Aunque las clases de teoría se daban online porque no había distancia, las clases de seminario, tutorías y todas las prácticas se hicieron presenciales.

Estos ocho años en el decanato los valoro muy positivamente. Realmente me siento muy satisfecha.

¿La carga horaria de docencia se redujo mientras fue decana?

Nunca me gustó dejar la docencia ni la investigación por tener un cargo de gestión. Creo que uno no se debe desconectar. Seguí impartiendo la misma docencia que imparto ahora. En el grado de Química doy dos asignaturas en tercer curso y otras dos en un Máster de Investigación Química. Creo que es importante no perder el hilo porque si desconectas ocho años no es fácil volver. Y es que a mi la docencia me apasiona.

¿Está centrada en algún proyecto de investigación?

Coordino el grupo de elementos traza, espectroscopia y especiación y estamos incluídos dentro del Instituto de Materiales (iMATUS). Somos seis profesores lo cual hizo que aunque yo no pudiera estar tan centrada en la investigación en estos últimos años, el grupo continuara funcionando con normalidad.

Tenemos varias líneas de investigación. En la que estamos trabajando más intensamente en la actualidad es en una en relación a los nanomateriales. Con esto debo explicar que la nanoquímica consiste en trabajar con partículas a nivel más pequeño y tiene infinidad de aplicaciones en la actualidad, no sólo en tecnología y cuestiones del ámbito digital sino en alimentación, aplicaciones industriales, medicamentos...

Somos químicos analíticos y nos encargamos de desarrollar métodos analíticos para poder resolver problemas de diferente tipo. Esos métodos pueden ser muy complejos con grandes equipos en nuestros laboratorios o métodos rápidos, sencillos y baratos. Se está lanzando al medio ambiente muchos nanomateriales diferentes y no existe a día de hoy una metodología analítica potente para hacer la determinación de estos por lo que la línea de investigación que tenemos más potente en estos momentos es la llamada Desarrollo de plataformas nanometrológicas. En esa línea tenemos abiertos dos proyectos para el estudio de los posibles efectos de las nanopartículas (principalmente titanio y dióxido de plata) en el ámbito de la acuicultura.

Además, presentamos un proyecto europeo en el que participamos 17 partners de diferentes países en una convocatoria que se llama emergencia digital.

¿Cuál es su visión de la Galicia investigadora y química? ¿Hubo muchos avances en los últimos años?

Sí que los hay y existen muchos grupos investigadores muy potentes. Se hizo mucho hasta ahora y a lo mejor con no demasiados medios, pero sin embargo me preocupa el futuro. A los jóvenes investigadores se les ha tratado mal hasta la fecha. Se estabilizan por encima de los cuarenta años, tienen una carrera investigadora muy larga hasta que consiguen un puesto estable y esto está creando un efecto perverso que es que cada vez hay menos jóvenes que quieren hacer investigación. Para mi es el mayor problema que tenemos en este momento. Y se ve que algunos hacen la tesis y se van a las empresas. Hay que tomar medidas urgentes desde la Administración.

¿Cuál es la presencia de la mujer en la carrera de Química?

En el grado y máster hay un 60 % mujeres y un 40 % hombres. Cuando llegas al doctorado ya estamos en un 50-50. Cuando pasas a profesorado se va invirtiendo la cosa, aunque no es igual en todas las áreas. En definitiva, a medida que se avanza en la carrera universitaria disminuye la presencia de la mujer considerablemente. Afortunadamente en los últimos años se incrementó bastante el número de catedráticas pero en puestos directivos sigue siendo muy baja la presencia de la mujer. Es otro tema que me preocupa y creo que es un problema de educación. No se le da voz a las científicas e investigadoras pero eso no quiere decir que no las haya. Hay que tener claro que no es incompatible ser una buena investigadora o docente con la vida familiar y ahora menos que nunca porque hay muchas facilidades que antes no había.