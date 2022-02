“Cada vez se diagnostican más casos de trastorno bipolar en la infancia”

Luz Torreira tiene 61 años y nació en Santa Comba (A Coruña), aunque vive en Vigo desde los 15 años. Estudió Relaciones Laborales y trabajó como asesora laboral hasta el año 91, cuando opositó a la enseñanza en la rama de Formación Profesional. Fue en el curso 2008-2009 cuando después de sufrir depresiones severas le diagnosticaron trastorno bipolar.

Es presidenta de la asociación Asbiga desde el año 2020 a petición de Ángeles Bao, que llevaba siete años en el cargo y debió dejarlo a causa de una enfermedad.

¿En qué año se creó la asociación y que cambió a partir de ese momento?

ASBIGA se fundó en Santiago de Compostela en el año 2003 por un pequeño grupo de personas afectadas por el trastorno bipolar con la finalidad de constituir una red social de auto-ayuda que sirviera para cubrir alguna de las necesidades específicas de este colectivo en Galicia tratando de resolver o, al menos de mejorar, las situaciones problemáticas derivadas de esta enfermedad mental. Hasta ese momento casi se consideraba una enfermedad rara, desconocida y sobrevolada por un gran estigma social todavía latente en esta y todas las enfermedades mentales.

¿Cuántos gallegos y gallegas padecen trastorno bipolar?

El trastorno bipolar está considerado como una enfermedad crónica y grave del estado de ánimo que afecta según los últimos estudios, a aproximadamente a entre un 2 y un 4 % de la población mundial que sufren por igual hombres y mujeres sin distinción de raza, nivel social o cultural. Esto significa que en Galicia existen más de 55.000 personas con esta enfermedad psíquica.

¿Qué aspectos se desconocen de esta enfermedad?

Detrás del trastorno bipolar se esconde mucho sufrimiento, tragedias familiares... Hoy en día todavía hay un gran desconocimiento de esta enfermedad; existen muchas personas sin diagnosticar que llevan una vida muy problemática, en muchos casos envueltos en adicciones que no hacen más que empeorarla lo que implica desempleo, malas relaciones sociales, etc. En muchos casos, aunque una persona esté diagnosticada, no tiene el tratamiento farmacológico adecuado ya que no existe un medicamento específico si no que el psiquiatra tiene que lograr hacer un “cóctel” de fármacos adecuado para cada persona –siendo el litio el medicamento más utilizado para estabilizar el ánimo– que además tiene que ser llevado a rajatabla cuidando mucho los ritmos del sueño, alimentación, ejercicio físico, etc..

¿Cómo se detecta que una persona sufre trastorno bipolar?

Básicamente por tener cambios radicales y exagerados de su estado de ánimo que oscilan entre la depresión y la euforia sin causas directas aparentes. Como decía, a veces se tardan años en diagnosticarlo debido a que los posibles afectados acuden a los servicios médicos en fase depresiva que es cuando se pasa tremendamente mal tanto, y me atrevería a decir que todos hemos pensado en desaparecer. Los psiquiatras tienen que “ver” al menos al paciente en una fase eufórica para valorar la enfermedad.

¿Qué siente esa persona?

Depende en que estado se encuentre. En periodos depresivos siente mucha tristeza, desesperanza, pesimismo, fatiga hasta el punto de abandonar su higiene diaria, ansiedad, sensación de vacío, incapacidad para disfrutar lo que por lo general le gustaba hacer, llanto, pérdida de concentración, ruptura con la realidad, sentimientos de culpa, pensamientos recurrentes sobre la muerte... En fase eufórica se siente extremadamente feliz, inquieto, optimista, irritable, verborreico, interesado por muchas más actividades de lo normal, con pensamiento acelerado, no tiene necesidad de dormir, etc.

En la página web de la asociación viene recogido que la dolencia se manifiesta mediante fases de manía, hipomanía o depresión. ¿Cuándo se da un estado u otro?

Las personas que sufren el tipo I tienden más a la manía que es una manifestación más extrema. Se suelen dar síntomas psicóticos, tener ideas delirantes, alucinaciones, pérdida total del pensamiento y conductas peligrosas con la necesidad de intervención hospitalaria. Las personas que sufren el tipo II suelen estar más tiempo en estados depresivos mayores y sus estados eufóricos se denominan hipomanía ya que son menos extremos e incapacitantes que los episodios maniacos.

El día a día no es fácil de llevar ya que en cualquiera de las fases se podrá tener problemas en las relaciones familiares sobre todo con la pareja e hijos o dificultad para rendir en los estudios o trabajo.

¿Afecta por igual a todos los pacientes?

La causa es en su origen esencialmente biológica. Aunque no ha sido especificada una conexión genética, los estudios muestran que entre el 80 y el 90 por ciento de las personas que sufren esta enfermedad tienen parientes afectados por la misma. Además, hay factores psicológicos que juegan un papel desencadenante que actúan como el “gatillo” que dispara un episodio. El estrés, los acontecimientos vitales negativos o incluso positivos, los cambios hormonales que se producen en la adolescencia o después de un parto o el consumo de estupefacientes, pueden llevar a una fase maniaca o depresiva. La edad en que suele debutar es entre los 15 y 25 años aunque cada vez se diagnostican más casos en la infancia.

¿Hay especialistas que se ocupen de pasar consulta?

Los especialistas que deben llevar a una persona con este tipo de trastorno son los y las psiquiatras que diagnostican la enfermedad y se ocupan del tratamiento farmacológico y, por otra parte, los psicólogos/as que deben tratarlos para ayudarlos a asumir la enfermedad, darle pautas para sobrellevarla, aprender a reconocer los síntomas iniciales de una posible descompensación y hacerle entender a sus familiares como deben tratarlos. Por desgracia los servicios públicos son demasiado escasos y en la mayoría de los casos las personas tienen que costear estos servicios profesionales sin los cuales no podrían tener una calidad de vida aceptable.

¿Existe una cura para el trastorno bipolar?

Hoy por hoy no existe una cura para este trastorno; como dije es una enfermedad crónica como puede ser la diabetes pero si se consigue la combinación de medicamentos (yo le llamo “cóctel”) apropiado para cada persona, se sigue un estilo de vida tranquilo, evitando el consumo de alcohol y otras drogas, rodeándose de personas positivas, haciendo ejercicio moderado y cuidando la alimentación y el sueño, podemos decir que se lleva una buena calidad de vida.

¿Considera que hay suficiente investigación en este ‘mundo’ ?

Creo que toda investigación es poca para todas las enfermedades sin cura máxime si se trata de enfermedades mentales pero los avances en genética y otras pruebas de laboratorio muestran cada día más las bases biológicas del trastorno bipolar contribuyendo a crear más y mejores tratamientos.