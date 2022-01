Cae el trabajo en hostelería, comercio, agencias de viajes y labores del hogar

Santiago. Las empresas y los sindicatos ya se preparan para aborda los cambios legislativos en la contratación, la flexibilidad interna y la negociación colectiva que llegan con la reforma laboral, fruto del acuerdo de la CEOE, Comisiones y UGT, y que está pendiente del visto bueno en el Congreso de los Diputados.

De hecho, este mismo viernes la Confederación de Empresarios de A Coruña realizó una sesión informativa sobre las novedades normativas, que van a afectar tanto a las modalidades contractuales vigentes, acotando la temporalidad, a la simplificación de los ERTES por covid, el Mecanismo RED o de cara a la negociación colectiva de convenios.

Mientras, fuentes de Comisiones Obreras en Galicia manifestaron a este periódico que confían en qué del Congreso, si se logra aprobar en la reforma laboral, sea esencialmente la misma que firmaron patronal y sindicatos. Porque de no ser así, apuntan, no saldrá adelante. No se alterara el texto acordado y comunicando ya a Bruselas: “Puede no salir, pero si sale, será tal cual entró”.

A los sindicatos les toca el reto de llevar adelante dicha reforma, alegan, y que los contratos de obra en fraude, “que no podrá levantar de un día para otro la Inspección de Trabajo porque no tiene medios suficientes”, se afloren y regularicen. Creen que si a alguien va apretarle las tuercas la reforma “va a ser especialmente al sector servicios”.

Advierten desde CCOO, sin embargo, que habrá “una segunda pata, dónde se va a cortar el bacalao, y que van a ser los juzgados”, pues dentro de un año, cuando las primeras denuncias de los trabajadores y de los sindicatos por posibles incumplimientos de la reforma laboral, generarán “la jurisprudencia que interpretará esta legislación”.

Movilizaciones. Frente a esta postura de una organización firmante se encuentra la de la CIG, radicalmente en contra de la reforma laboral, que creen perpetúa las que el Gobierno central se había comprometido a derogar. Por ello anunciaba esta semana la convocatoria de una jornada de protesta en todas as comarcas para el próximo domingo día 30 de enero.

Pretende mostrar así su rechazo “á fraude que supón a nova reforma laboral e para esixir a derrogación das reformas impostas dende o ano 2010”. Además, el día que se celebre el Pleno del Congreso para convalidarla, que prevé será el 3 de febrero, la CIG también se concentrará delante de la Delegación del Gobierno en A Coruña y las subdelegaciones provinciales. S. R.