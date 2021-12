Calvo se marca el reto de crecer un 30 % en su división europea

Enrique Orge, casado y con hijos, es de Redondela (Vigo). Se formó en Administración y Dirección de Empresas en la Uvigo, aunque es más conocido porque durante años fue jugador profesional de balonmano en equipos de la élite de este deporte como el Teucro Pontevedra o el Octavio Pilotes Posada. Se retiró con 28 años compitiendo con en el Xiria de Carballo, cuando le tocó partir a El Salvador para participar en la puesta en marcha de la planta de Calvo y en el desarrollo del mercado centroamericano. Volvió a España como director general, luego pasó varios años en Brasil y, desde hace dos, retornó a su tierra para hacerse cargo de nuevo de la división Europa, que incluye centroamérica. Nos confiesa que si antaño disfrutaba cada gol que metía, hoy hace lo propio con cada acuerdo comercial exitoso.

¿Cómo capeó Calvo el impacto del coronavirus?

Lo primero es felicitar a las plantillas de las tres fábricas que tenemos en Brasil, El Salvador y Carballo. La pandemia arrancó aquí en España el 15 de marzo de 2020, y aunque nadie sabía aún lo grave que podía ser ese virus, los trabajadores cumplieron, percibieron rápidamente que abastecer los supermercados era un ejercicio de responsabilidad. Luego el Gobierno consideró esencial la fabricación de alimentos. No hubo absentismo, al contrario, consideraron que era su obligación, no con la empresa, sino con la sociedad. Fue emocionante. Los equipos los humanos prevención de riesgos tomaron todas las medidas a muchísima velocidad, comprando todos los equipos necesarios, organizando turnos, todo para que hubiese el menor riesgo de contagio posible. De hecho, nunca tuvimos la necesidad de parar plantas en ninguno de los tres países debido a brotes. Hubo casos aislados, pero no brotes. Y no hemos tenido más problemas en un lugar que en otro, en todos logramos sacar el trabajo adelante.

¿Se vendieron más conservas?

Los alimentos que producimos, tanto el atún, sardinas o los mejillones, se vieron favorecidos por el modo de vida al qué obligo la pandemia, estar confinado en casa, cocinando, sin poder ir a bares o restaurantes. Gente que comía fuera de lunes a viernes. Y el caso del atún es una forma sencilla rápida y muy conveniente de comer pescado en casa.

¿Cuál es el ADN de su grupo?

El ADN de un grupo como Calvo se resume en pocas palabras en calidad e innovación. La responsabilidad que tiene con su forma de hacer negocio, la sostenibilidad que implica pensar en el futuro que queremos. El consumidor está cada vez más concienciado, y al mismo tiempo que busca un alimento saludable, también se informa sobre cómo se produce y si viene de una compañía que es responsable tanto en su modelo de negocio, en la forma de pescar y de sus proveedores. Nosotros queremos que cuando busquen sobre Calvo se encuentren con esa empresa responsable.

¿Al fin comprendimos que toca mimar una actividad sostenible?

Yo, que soy de Redondela y tengo muchos amigos que han trabajado en el sector marítimo, y con familia política en Bueu, localidad tradicionalmente mariñeira y pescadora, creo que es un sector que ha cambiado mucho. Algo que vemos también en nuestras propias tripulaciones. Han entendido que el control de la pesca y una buena salud del recurso es hoy lo más importante para asegurar el futuro de la actividad. Son muy conscientes de que la sostenibilidad garantiza su porvenir y el de las próximas generaciones. El cambio ha sido enorme.

¿Miden si lo son, realmente?

No solo lo medimos, si no qué de forma transparente lo hacemos público cada año y son verificados por un tercero de prestigio, que analiza los números y avala que son verdaderos. Nosotros la sostenibilidad en Calvo la vemos en un sentido más amplio. Tiene que ver con océanos, evidentemente sacamos recurso del mar para transformarlo y llevarlo a la mesa como alimento. Pero a eso sumamos nuestra responsabilidad medioambiental, energética, la relación con nuestros proveedores... Es un ejercicio de responsabilidad saber sobre la sociedad en la que estás implantado y no solo dedicarse a trabajar y a producir atún. Saber sobre el mundo en el que estás y el entorno que te rodea, sobre lo que afecta las familias que trabajan con nosotros. Es un ejercicio de responsabilidad y también de sostenibilidad para, en la medida de lo posible, realizar acciones te puedan contribuir a mejorar la sociedad.

El conservero sigue siendo un sector muy feminizado.

Si, así sigue siendo. Cuenta con mucho empleo femenino, tanto en la limpieza de pescado cómo mantenimiento. En nuestros planes de igualdad trabajamos para que las mujeres accedan a más puestos de dirección y mandos intermedios. Pero también se está intentar cambiar el sesgo de género en el trabajo de base de la planta.

¿Habrá acuerdo en el convenio colectivo que se está negociando?

Hasta donde yo sé de esta negociación que por el mundo empresarial lidera Anfaco, no existen diferencias significativas entre las partes y deberíamos ser capaces de alcanzar un acuerdo. Tenemos buenas relaciones entre los trabajadores y las empresas, y el del sector conservero es un buen convenio.