Cambio, logo fago?

O CEREBRO ESTÁ deseñado para detectar e responder ao que cambia. Aquilo que non cambia adoita pasar desapercibido para nós. É lóxico. Estar permanentemente alerta consome moitos recursos mentais. Ademais, na natureza os perigos anúncianse normalmente por cambios. Movementos da maleza, o ruído das follas secas ao ser pisadas, ese cheiro estraño que de súpeto nos achega o vento ou o bramido dunha manda en desbandada.

O que non cambia deixa de ter interese para o noso cerebro. Un cheiro que persiste no tempo, por intenso que sexa, vai deixando de percibirse. É o que se chama fatiga olfativa. Do mesmo xeito, cando nos sometemos de forma continuada a un mesmo estímulo acústico, a actividade neuronal das zonas auditivas vaise reducindo, ata desaparecer case ao completo.

Non só nos acomodamos e deixamos de percibir aquilo que os nosos sentidos reiteran ao noso cerebro. Tamén pérdese o interese por un traballo monótono ou unha relación plana. Pero o mesmo que movemos a cabeza para percibir os detalles dunha escena, aínda que esta permaneza inmutable, podemos incorporar novidades na nosa vida persoal e profesional para sacarlles o máximo proveito sen necesidade de ir cambiando de emprego e de parella como quen cambia de roupa.

OS CAMBIOS NON SON SÓ UNHA FORMA DE ANTICIPARNOS a posibles perigos ou problemas, tamén poden darnos recompensas. Gústannos as persoas que son unha caixa de sorpresas; a maxia e o humor baséanse en romper as expectativas, o esperado, o que o noso cerebro, sempre querendo anticiparse a todo, vaticina que vai suceder.

Non só cambiamos as persoas, fano tamén as organizacións. Ás veces, precisamente, para tentar non quedar á marxe dos nosos cambios, pero a miúdo para facernos cambiar a nós no seu beneficio. Amazon tenta saber antes que ti que poderías querer comprar, aínda que non o necesites. Facebook quere construír un novo mundo máis aló do universo, e por iso chámao “metaverso” -aínda que o nome correcto sería “metauniverso”-, xa que no mundo real o cambio e as súas oportunidades de negocio parecen tocar teito. A obsolescencia programada é o paradigma do cambio innecesario, pero que resulta moi rendible para os fabricantes. Tamén hai empresas que viven de que outras cambien constantemente e o mesmo fan quen son, ou polo menos cren ser, os “gurús” do cambio.

Uns a outros, e con frecuencia a nós mesmos, dicímonos que para avanzar, mesmo para non caer, hai que estar continuamente pedaleando, e aí estamos, coma se nos fose a vida niso. É certo que o cambio é necesario para adaptarse ao medio, para aproveitar oportunidades e para xerar vantaxes competitivas, pero, como xa dixen, consome moitos recursos, tanto das persoas como das organizacións. Por iso non é unha boa estratexia cambiar só porque si ou para que pareza que facemos.