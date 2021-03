Campaña para plantar teixos e reverter a súa regresión

PLAN PILOTO. A asociación ecoloxista Adega e a Fundación Eira, coa colaboración de Bodegas Lodeiros, o LIFE Baccata do Ibader (USC), o CFEA de Lourizán e o Concello de Agolada, realizaron unha plantación de teixos para poñer en valor esta árbore milenaria que está a desaparecer do noso territorio. A repoboación de teixos, que tivo lugar na contorna da Eira da Xoana en Ramil, serviu de experiencia piloto para promover unha campaña de maior envergadura en toda a comunidades autónoma impulsada pola Fundación Eira e Adega. A campaña chámase “O teixo: tempo ao tempo” e trata de poñer en valor esta especie de árbore de crecemento lento que posúe un elevado simbolismo na cultura de Galiza. Asemade, a campaña serve de metáfora para reivindicar un estilo de vida pausado, que sexa respectuoso co medio natural, cos hábitats e coas especies, acompañando os tempos da natureza dándolle tempo a o tempo. Adega contou co asesoramento e colaboración do Instituto de Biodiversidade Agraria e desenvolvemento Rural (Ibader), pertencente á Universidade de Santiago de Compostela (USC) e impulsor do proxecto LIFE Baccata, que doou á campaña parte dos teixos que se plantaron. redacción