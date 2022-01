Campaña para promover hábitos máis saudables nos espazos de traballo

Evitar a fatiga visual estando demasiado tempo sen quitar a vista do ordenador, adoptar posturas correctas á hora de estar sentados, reducir o sedentarismo e levantarse da cedeira cada certo tempo para dar pequenos paseos, deixar algo de tempo no día para a desconexión dixital, etc. Estes son algúns dos consellos que a nova campaña da Xunta para a saúde laboral fará que dos galegos.

O Goberno galego, a través do Issga (Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia) quere promocionar a creación de contornas laborais saudables que permitan protexer, promover e apoiar a seguridade e saúde no traballo e o benestar das persoas traballadoras. Deste xeito, acaba de por en marcha a nova campaña Ola saúde! para a que chama á colaboración de todos os implicados, empresarios, adminsitracións, traballadores e sociedade en xeral.

carteis e calendarios Consciente de que o lugar de traballo xoga un papel relevante no establecemento de estilos de vida saudables e o apoio a actividades que eviten a deterioración da capacidade funcional, o Issga repartirá 1.500 exemplares dun cartel e 3.000 dun calendario/semanario no que se recollen 12 pautas con mensaxes que se repartirán entre centros de traballo de entidades públicas e privadas.

A Xunta quere dicirlle “Ola á saúde!” por medio desta campaña na que invita ás persoas traballadoras a apuntar día a día as actividades beneficiosas que desenvolven e poder realizar unha avaliación cada semana, indica nunha nota de prensa.

Entre outras recomendacións, o Issga insiste na necesidade de priorizar tarefas, organizar os tempos de traballo, evitar a fatiga visual e adoptar posturas correctas, reducir o sedentarismo (adquirindo hábitos que permitan desenvolver actividades de pé), levar unha vida saudable e deixar marxe á desconexión dixital.

“Nunha organización saudable o benestar do persoal traballador debe ser parte primordial do conxunto de valores no que a seguridade e a saúde laboral está por enriba de calquera consideración e involucre a todos”, informa o Issga. “Para iso é preciso contar co esforzo de todos os actores implicados nas relacións laborais, empresariado, administración, persoal traballador e a sociedade para mellorar a saúde e o benestar das persoas no lugar de traballo ao longo de toda a vida laboral”, incide.

Traballar en contornas laborais saudables, defende o Instituto, permitirá mellorar a calidade de vida da poboación traballadora; aumentar a produtividade e competitividade empresarial; diminuír a sinistralidade, o absentismo laboral e as enfermidades; e mellorar a motivación dos equipos e incrementar a retención do talento.