Candia apela a una gestión buena del éxito electoral de los populares

Lugo. No perder el contacto con la realidad. La presidenta provincial del Partido Popular de Lugo, Elena Candia, siguiendo la rueda de reuniones con las agrupaciones locales, indicó en Chantada que la formación tiene que “xestionar ben o éxito electoral” trabajando con unidad y anteponiendo los intereses de los ciudadanos.

La dirigente popular y diputada autonómica puso la vista en los siguientes comicios, especialmente en aquellos lugares en los que el partido del charrán se encuentra ahora en la oposición.

En su opinión es preciso trabajar juntos porque “vén un momento moi complicado” y hay muchos negocios que actualmente están pasando por una situación complicada, con la economía bajando en porcentajes brutales. De todas formas, sostuvo que en el plano político la oposición no da tregua y por eso es el momento de ayudar cada uno en el sitio que pueda.

Por su lado, el alcalde Manuel Lorenzo Varela explicó que el resultado electoral conseguido en Galicia es un ejemplo para todo el país. Y elogió al presidente Alberto Núñez Feijóo que hizo una labor encomiable por la provincia de Lugo, entre ellas, la de escoger a la propia Candia como cabeza de cartel, en una circunscripción en la que los populares incrementaron su presencia en el Parlamento.

“Estas eleccións que as gañou foi Feijóo; todos axudamos, pero so non fora el o candidato non se gañaban así as eleccións. Foi un éxito tremendo, que oxalá se repita noutros sitios”, zanjó. ecg