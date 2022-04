Casas prefabricadas: una alternativa americana que se hace realidad en Galicia

Con toda la crisis de materiales en marcha, el poder construir una casa cuanto antes es garantía se estar menos expuesto a las desorbitadas subidas semanales, y, para ello, las obras tradicionales son una opción poco recomendable, de manera que desde hace unos cinco años ha habido también en Galicia el ‘boom’ de las casas prefabricadas, que vienen totalmente preparadas de fábrica para llegar a la finca y montar las paredes ensamblándolas. El tiempo de construcción es de apenas un par de meses y la entrega inmediata.

Desde EL CORREO hemos hablado con dos empresas dedicadas a este sector que nos explican sus características. “Antes había un concepto de vivienda prefabricada bastante malo, se consideraba que este tipo de viviendas eran para un cámping o algo por el estilo”, asegura Pedro Casal, gerente de Trenta Houses, empresa compostelana, que informa de que “fue hace cinco años cuando el sector se profesionalizó mucho más y se empezó a investigar con otro tipo de materiales y otra forma de construir, llegando a obtener viviendas que en muchos casos incluso superan la calidad de una tradicional, con procesos de ejecución cortos”.

Y es que tal y como asegura Sofía Rollón, directora de Home3, empresa de A Coruña, “al fabricar la mayor parte en un taller, no dependes de la climatología y avanzas mucho más”. Al frente de la primera empresa gallega que comenzó con las casas estilo americano en Galicia, Sofía afirma que “si la ves puesta, in situ, la casa no se diferencia en nada con la casa tradicional, e incluso goza de aislamiento, algo de lo que en una casa tradicional de ladrillo u hormigón puedo carecerse”.

En el caso de este tipo de casas, en su empresa “estamos concienciados con el tema de la eficiencia energética, ahora debes cumplir el máximo porque te lo exige el código técnico, pero además metemos climatización, recuperador de aire... Todo pensado para que el cliente tenga menos consumo”.

En cuanto al precio, depende mucho de unas empresas a otras, los hay tan competitivos que parten de 80.000 euros para 100 metros cuadrados y otras que suben de ahí, depediendo de la calidad de los materiales. En el caso de Trento Houses, Pedro explica que “nosotros hemos optado por realizar viviendas prefabricadas de calidad, por lo que una persona que esté buscando el ‘low cost’ al 100 % y una vivienda más económica no tiene en nosotros la opción más adecuada, porque buscamos hacer un producto de gama buena”. Lo mismo en el caso del mobiliario, que parte de gama media.

Desde Home3, Sofía apunta que el hecho de que tengas periodos de entrega más cortos, al igual que de ejecución, hace que “puedas cerrar un poco más el presupuesto”, para que terminada la obra no se le dispare al cliente. Pese a todo, incide en que a ellos también les ha afectado la subida de precios de los materiales: “de una semana para la otra sube el acero (el doble), el hormigón (casi el doble)... Y no tienen tope por ahora”.

Lo mismo le sucede a Trento Houses, ya que Pedro afirma que “los periodos se nos dilatan ahora un poco más”. En ambas empresas trabajan con hormigón estructural. En el caso de Home3 tienen unos modelos ya diseñados, pero se adaptan a las necesidades de sus clientes, y en el caso de Trento no hay modelos, su busca la total personalización en función de las necesidades del cliente. Pedro destaca, como valor añadido a sus construcciones que, “al ser en hormigón, la vida útil estimada de este material está en torno a los 150 años, por lo que son más resistentes que las tradicionales”.

El interés por este tipo de fabricaciones no ha dejado de crecer desde el inicio de la pandemia, según apuntan ambos empresarios, porque “al estar más tiempo en casa la gente se concienció de la importancia de tener un hogar acogedor”. Trento rebibe unas 15 llamadas preguntando al día y Home3 cientos al mes.