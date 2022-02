Case 450 empresas galegas activaron plans de igualdade dende o ano 2018

A actual lexislación sobre plans de igualdade obriga ás empresas con máis de 100 persoas traballadoras a contar con este documento para loitar contra as desigualdades no eido laboral. As firmas con menos de 50 empregados dispoñen ata o 7 de marzo próximo para aprobar os seus correspondentes plans.

O 97 % do tecido produtivo galego está conformado por pequenas e medianas empresas e persoas traballadoras autónomas, que quedarían fóra desa obrigatoriedade.

Un total de 444 empresas activaron desde 2018 ata a actualidade plans de igualdade en Galicia, é dicir, teñen implantadas estas medidas que contribúen a mellorar o benestar laboral, romper as fendas de xénero e igualar as oportunidades entre homes e mulleres.

Na distribución por tamaño, 83 empresas galegas con máis de 100 empregados (obrigadas xa pola normativa estatal) teñen presentado plans de igualdade desde o ano 2018 ata a data de hoxe.

No caso das empresas con menos de 100 traballadores, a cifra ascende a 361 plans elaborados nos tres últimos anos.

En todo caso, cómpre ter en conta que no rexistro galego non se anotan os plans das empresas con domicilio social fóra de Galicia (deben facelo na comunidade autónoma correspondente); nin aquelas grandes firmas (como a téxtil, alimentación, etc.) que, tendo domicilio social en Galicia, contan con centros de traballo fóra da comunidade, que, no seu caso, deben rexistrar os plans ante o Ministerio de Trabajo e Economía Social. De aí que a cifra real de plans de igualdade implantados sexa moito maior. A Xunta afirma que é tamén coñecedora, a través dos seus contactos cos sindicatos, de que moitas mesas de negociación sobre os plans se atopan na actualidade abertas.

Como implantalos A Xunta, a través da Consellería de Emprego, decidiu reunir nunha publicación electrónica as preguntas e respostas máis frecuentes na elaboración dos plans de igualdade nas empresas, de obrigado cumprimento para as entidades con máis de 50 traballadores segundo a lexislación vixente.

A guía, de carácter innovador, pretende lanzar luz sobre máis de 150 cuestións relacionadas con aspectos conceptuais e de posta en marcha destes plans cos que se pretende avanzar na igualdade efectiva de homes e mulleres na contorna laboral.

A guía estrutura as preguntas e respostas en sete apartados nos que se fala dunha aproximación conceptual aos plans de igualdade; a negociación dos mesmos; o diagnóstico da situación na empresa; o rexistro retributivo e a auditoría retributiva como parte desa diagnose; o deseño e contido do plan; o seu rexistro; o seguimento, avaliación e revisión do plan; e o control administrativo e xudicial destas ferramentas.