“Case oitenta mil mozas e mozos emigran cada dez anos de Galiza na procura dun emprego”

O contexto actual de crise social e económica tras a pandemia da covid, debuxa un panorama desolador para a mocidade galega, que ten que atravesar enormes dificultades para acceder a un mercado laboral totalmente precarizado.

En declaracións ao CORREO, Marta Gómez, secretaria xeral de Galiza Nova, confesa a súa preocupación pola cantidade de mozas e mozos galegos que se ven forzados a emigrar da súa terra para poder ter unhas condicións de vida dignas.

Dende Galiza Nova, como vedes actualmente o futuro laboral da mocidade galega?

A situación actual a verdade que é moi preocupante para a mocidade en xeral. Actualmente temos en Galicia unhas taxas de desemprego entre a poboación nova moi abafadoras xa que son as máis altas do estado, máis do 40% dos menores de 30 anos atópanse sen traballo. Ademáis, sumase isto a unhas taxas de emigración que tamén son verdaderamente preocupantes. Se tivese que resumilo nunha palabra elixiría esa, preocupación.

Cales son os principais riscos asociados ao desemprego xuvenil?

Os principais riscos, na miña opinión e na de Galiza Nova, son dous: en primeiro lugar a precariedade da vida das mozas e mozos galegos derivada da falta de posibilidades de emancipación, a falta dun emprego digno, a falta de poder traballar na terra etc; e doutra banda, os problemas de saúde mental que se viron intensificados en gran medida pola pandemia. O medo ao futuro máis inmediato, entre outras cousas, que padece a mocidade provoca que aumenten os problemas de saúde mental, como a ansiedade ou a depresión. En resumo diría iso, que a precariedade vital e os problemas de saúde mental son os dous principais riscos que conleva o desemprego.

Credes que existe un medo xeneralizado entre as mozas e mozos galegos ao futuro?

Rotundamente si, e penso que é totalmente normal,xa que neste momento a alternativa que se nos presentan sobre a mesa é elexir entre traballos absolutamente precarios, que realmente non dan para ter unha vida digna, ou ter que marchar do país. Entón é perfectamente comprensible que a mocidade mire cara ao futuro con medo cando as alternativas son esas, cando nin sequera está plantexada sobre a mesa, ou nun futuro próximo, a posibilidade de quedar aquí, na nosa comunidade, cun emprego digno.

Hoxe en día, o feito de poder permitirse quedar e ter unhas condicións de vida medianamente boas é completamente inusual para a mocidade galega. Polo tanto, ante este panorama, pareceme lóxico que a sensación de medo apareza.

Afectou a crise económica derivada da pandemia da covid-19 sobre as expectativas e a incorporación laboral da poboación nova?

A situación pandémica agravou sin dúbida a situación de precariedad laboral da xente nova. É un feito que as crises económicas e as crises sociais aumentan sempre as

desigualdades que xa existen. Polo tanto, se a situación laboral da mocidade xa era extremadamente delicada antes da pandemia, neste momento aínda o é máis, por ese motivo. Ademáis, neste contexto, a aparición do teletraballo provocou, en moitos casos, que as condicións sexan mesmo máis precarias.

Só 1 de cada 5 menores de 30 anos pode deixar a súa casa familiar en España, poderíamos dicir que a precariedade laboral que sofre a xente nova é un freo á emancipación?

Evidentemente a precariedad actual está actuando de freo, pero tamén as políticas actuais de vivenda e a falta de vivendas dignas cuns alugueres ou cuns prezos que sexan asumibles para a situación actual da mocidade. Concretamente en Galiza a taxa de emancipación das persoas de entre 16 e 34 anos é do 17,1%, unha cifra moi baixa que evidentemente debese á falta de oportunidades laborais mais tamén á falta de políticas de vivenda que favorezan a emancipación da xente nova.

Tal e como están as cousas, que pasará cando estas persoas sexan adultas? Un país pódese permitir manter estas taxas de “pobreza” entre a xente nova?

Chegará un momento no que nós sexamos adultos e non haxa un relevo xeneracional coa xeración dos nosos pais, que se xubilaran e nós chegaremos cunhas condicións laborais absolutamente precarias.

O que está claro é que non pode ser que cheguemos a un emprego digno aos corenta ou cincuenta anos; ese emprego ten que chegar dende xa para que esa substitución póidase dar dignamente.

Cres que se “rompeu” a expectativa dos mozos galegos de chegar a vivir mellor que os seus pais?

Si, ou sexa eu creo que a xente nova estase dando de conta do futuro que lle espera e evidentemente non é mellor, ou polo menos na maioría dos casos, que a situación que viviron os seus pais.

Cara a onde pensas que debe dirixir o Goberno estatal as súas políticas públicas asociadas ao mercado laboral da poboación nova?

Por unha banda, urxe facer unha derogación completa da reforma laboral en lugar do pequeno avance que anunciaron aos catro ventos e que realmente non deroga as medidas máis lesivas da reforma do Partido Popular. Doutra banda, débense levar a cabo políticas estruturais de verdade que logren favorecer a inserción laboral.

Neste sentido, en Galiza Nova temos unha serie de propostas que levamos agora mesmo como folla de ruta para traballar e que se enmarcan no Plan Galiza Nova, que falan sobre todo diso, da derrogación da reforma laboral e a creación de políticas estruturais tanto en materia de emprego como de vivenda para favorecer a inserción da mocidade no mercado laboral e para garantir un futuro digno no noso país.

E a nivel comunidade, que debería facer a Xunta para mellorar a vida da mocidade en materia de vivenda, emprego e formación?

En materia de emprego, primeiro que todo a Xunta de Galiza debe realizar un estudo específico sobre a situación laboral da mocidade galega. Estudo que posteriormente deberá utilizar como base para a realización dun plan de emprego orientado cara a este sector da sociedade. A creación dun plan de emprego de calidade, para a poboación nova, debería ser un piar básico para calquera goberno. Ademais de, evidentemente, esixir a derrogación completa da reforma laboral.

Doutra banda, a Xunta debe tomar medidas orientadas a reverter a situación da emigración da mocidade para lograr evitar así a fuga de talentos. En Galiza, emigran case 80.000 mozas e mozos cada dez anos na procura dun emprego queteña unhas condicións que lles premita vivir con dignidade.

En materia de vivenda, principalmente a Xunta debe aumentar as axudas aos alugueres. En Galiza Nova temos tamén como medida levar a cabo a creación dunha bolsa de vivenda para estudantes, que ten como obxectivo favorecer o acceso a vivendas dignas para os mozos que se teñan que ir estudar fóra. Tamén sería importante impulsar a mobilización da vivenda galega baleira mediante a realización previa dun estudo que contabilice os inmobles que se atopan nesta situación na nosa comunidade para poñelas dalgún modo accesibles á mocidade.