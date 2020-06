Casi 400 muertos en la lista de espera de dependencia gallega

La crisis sanitaria y social en la que el país está inmerso, consecuencia de la pandemia de la covid-19, está dejando una serie de daños colaterales. Uno de ellos es el sistema de dependencia.

En Galicia, en lo que va de año, han muerto un total de 395 personas en espera de algún trámite de las lista de espera de dependencia; 388 dependientes a los que se les había reconocido el derecho a una prestación o servicio y no llegaron a recibirla, y 7 más, que tenían cursada la petición de entrada en el sistema pero murieron sin valoración. Además, hay 6.359 beneficiarios a la espera de cobrar su prestación, según el informe El Sistema de la Dependencia en la UCI de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, basado en los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hasta el 31 de mayo.

SE continuó con los casos urgentes o POR emergencia social. Consultada la Consellería de Política Social sobre este informe, indica que sus datos apuntan a que “el porcentaje de personas que están esperando por un servicio o prestación” en Galicia es “nueve puntos inferior a la media nacional”, añadiendo que también es muy inferior “el número de personas fallecidas en el mes de abril sin tener un servicio o prestación asignado”.

Asimismo, recuerda que los plazos administrativos se suspendieron del 14 de marzo al 31 de mayo por la pandemia, pero que la Xunta siguió tramitando “casos urgentes y de emergencia social, para garantizar su cobertura”. Paralelamente, Política Social puso en marcha “un Servizo de Axuda no Fogar Extraordinario para la atención temporal y urgente” de quien lo necesitara, “sin el requisito de tener la dependencia reconocida. Este servicio beneficia hoy a 1.800 personas”, subraya.

Según el informe, todos los “indicadores del Sistema de la Dependencia indican una caída estrepitosa, registrando unos valores muy inferiores a los de comienzos del año”. Así, en los cinco primeros meses de 2020, las tasas de variación acumulada son muy negativas registrando 34.668 solicitudes menos, una caída de 25.669 valoraciones, 15.889 beneficiarios menos con derecho a prestación pendientes de recibirla (3.243 personas fallecidas más que en el mismo periodo de 2019, un aumento del 23,3 %), y un descenso de 11.715 beneficiarias con prestación. Desde principios de años murieron 83.823 dependientes que recibían alguna prestación o servicio; el 29,5 % (24.698) de los fallecidos estaban en residencias.

El presidente de la asociación estatal, José Manuel Ramírez, reclama “medidas urgentes para no abandonar a las 404.159 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento y para evitar que 164 personas fallezcan cada día en el laberinto burocrático de la Ley de Dependencia”. Solo en dos comunidades crecieron durante el estado de alarma las solicitudes, Comunidad Valenciana (5.203) y Canarias (2.089) y donde más descendieron fue en Castilla-La Mancha (-4.719), y Comunidad de Madrid (-8.929).

Las valoraciones también cayeron en todas, excepto en Asturias (775) y la C. Valenciana (710); donde más disminuyeron fue en Castilla-La Mancha, La Rioja y Madrid. En cuanto a los beneficiarios con derecho a prestación, se incrementaron en Asturias (642), C. Valenciana (639) y Canarias (65); en el resto, disminuyeron, sobre todo en C.-La Mancha (-4.076) y Madrid (-6.819). La asociación indica también que el número de beneficiarios creció desde la última publicación antes del estado de alarma, en Canarias (1.262), Baleares (1.126), C. Valenciana (4.680) Extremadura (388), Murcia (174) y C. y León (25). En el resto de comunidades no se mantuvo la tasa de reposición y donde más beneficiarios desaparecieron fueron en Cantabria (-1.159) y Madrid (-9.003).

Por otra parte, por tipo de prestación, la atención residencial es donde más cayó, con 13.740 residentes menos que a principio de año; en la ayuda a domicilio, 6.810 usuarios menos que en diciembre de 2019, y en los centros de día la variación fue de un -2,2 % con 2.099 prestaciones menos que a principio de año. Según la asociación, solo estos datos hacen que se pierdan 10.000 puestos de trabajo.