Catro reservas de biosfera galegas independentes optan a fondos europeos

espazos naturais. As catro reservas de biosfera galegas que contan con órganos de xestión independentes da Xunta —Terras do Miño; Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá; Mariñas coruñesas e Terras de Mandeo; e Área de Allariz— tamén poderán optar aos fondos europeos do programa Next Generation reservados para a mellora e posta en valor destes espazos naturais. Así llo trasladou esta semana a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, aos representantes dos organismos xestores destas catro reservas, cos que mantivo unha xuntanza para anunciarlles que con este obxectivo, o seu departamento convocará proximamente unha orde de axudas por un importe global de 1,85 millóns de euros, con actuacións dirixidas á xestión, promoción e xestión destes espazos, podendo cubrir ata o 100 % do seu custo. ecg