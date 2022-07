Centenares de vecinos en el contorno de Santiago no cuentan con conexión a Internet de 30 megas

Enviar un mensaje, descargar una película, ver un vídeo en streaming o, ya no digamos, teletrabajar, son acciones que a día de hoy todavía resultan impensables para una parte del rural gallego, por increíble que parezca. No es extraño ir conduciendo por las carreteras gallegas y encontrarse con ayuntamientos aislados en los que perdemos la conexión y se interrumpe la música que tenemos conectada por bluetooth a nuestro vehículo. Así que la realidad es que todavía queda mucho por hacer para ponernos al nivel del resto del continente europeo.

Un estudio del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del año 2020 expone el nivel de conexión de cada núcleo poblacional del territorio español en función de dos niveles: aquellos que están por debajo de los 30 megas y los que alcanzan o superan los 100. Desde EL CORREO hemos realizado el análisis de la comarca de Santiago, y los resultados son sorprendentes, pero antes, es importante responder a una pregunta: ¿Para qué llegan 30 megas? ¿Es una conexión aceptable? Lo cierto es que no.

Un vídeo de media, ya sin hablar del 4k que es lo que se está trabajando en casi todo el mundo, sino de resolución 1.080 o HD, tiene un peso de 600 megas por cada minuto y medio. Si hablamos de que disponemos de 30 megas para descargar el vídeo, hacen falta 20 segundos para descargar el contenido del vídeo como tal, a los que se suma un protocolo que añade más carga de datos al vídeo, duplicando quizá su tiempo de descarga. Si tú te pones a esperar un minuto para ver un vídeo de un minuto en el móvil, no te da la paciencia, no merece la pena.

Así las cosas, y como conclusiones generales, cabe destacar que todavía 440 vecinos de la comarca de Santiago, según el documento, no tienen una conexión aceptable a Internet, sin alcanzar los 30 megas tan siquiera. En total, son 25 las parroquias de la comarca, sin contar el propio ayuntamiento de Santiago, con este problema, de las cuáles 10 no tienen habitantes, pero quince sí. Por el contrario, con más de 100 megas en todo su territorio, lo que podría ya considerarse alta velocidad, habría únicamente 32.825 personas y 65 núcleos de población.

VEDRA: NADIE POR DEBAJO DE LOS 30 MEGAS. Vedra es uno de los municipios menos poblados del área de Santiago, con 5.032 habitantes. Pese a todo, cuenta con nada menos que 134 núcleos de población, de los cuáles ninguno supera los 400 habitantes. Del total, solo tres poblaciones carecen de conexión superior a 30 megas, pero en ninguna de ellas habitan vecinos: A Igrexa, Guimaráns y Torre do Medio. Eso sí, las demás no es que tengan una conexión excelente, pues tan solo trece cuentan con al menos 100 megas de Internet, y no llega, aún así, a todas las casas.

Así, más en concreto, solo a cuatro aldeas llega para todos los vecinos: Lagoa (42 habitantes), Pousada de Arriba (43), Fornelos (26) y Sol (40). De tal modo que se puede decir, sin temor a equivocarse, que solo 151 ciudadanos de los 5.032 (el 3 %) que tiene Vedra tienen una conexión a Internet equiparable a la alta velocidad.

Además, ni siquiera la conexión de alta velocidad está garantizada en las parroquias que tienen más de 50 habitantes. Estas son un total de 29: Galegos, Marzán de Abaixo, Fontao, Avenida do Mestre Manuel Gómez Lorenzo, Xián, Gatente, Bazar, San Pedro, Xián (hay varias parroquias con el mismo nombre), Sarandán, Argute, Socastro, Viñagrande, Castro, Eiravedra, Afos, Galegos, Vilar, Pousada de Abaixo, Nande, Tonende, Sete, Piñeiro, Cimadevila, San Xián –la zona más grande, con 374 habitantes–, Torre, Matelo, Laraño, Texo y Cornado.

VAL DO DUBRA: 26 VECINOS SIN INTERNET. Val do Dubra es otro de los pequeños municipios de la comarca de Santiago, con solo 3.925 habitantes. Tiene 102 núcleos de población, de los cuáles tres no disponen tan siquiera de conexión igual o superior a 30 megas. En dos de ellos, Novais y Constenla, no vive nadie, pero en el tercero, Lesta, habitan 26 vecinos.

Por el contrario, solo hay cuatro parroquias que superan los 100 megas de Internet. Entre ellas, llegan a todas las casas de las parroquias más grandes del municipio: Bembibre, de 1.069 habitantes, y Portomouro, de 211. Y al 68 % de la parroquia de A Graciosa, que solo tiene 3 vecinos; y al 68 % de la de San Cristobo, con apenas 12. Por tanto, son 1.280 los vecinos con conexión igual o superior a los 100 megas (el 33 %).

En concreto, hay 52 aldeas en Val do Dubra que superan los 50 habitantes, y a las que no a todas llega la conexión suficiente para los tiempos modernos. Mientras que solo superan los 100 habitantes tres, siendo de ellas la de Campo de Rial la única que no alcanza los 100 megas, frente a las otras, que sí lo hacen.

BRIÓN: AL MENOS 261 HABITANTES todavía no disponen de ALTA VELOCIDAD. En Brión, ayuntamiento en el que residen 7.957 personas, existen 109 núcleos de población. En 9 de ellos no se llega a los 30 megas de conexión. Y, en este caso, a diferencia de los anteriores, se trata de parroquias que sí tienen una ratio considerable de habitantes: Busto de Frades (37), Cornada (50), A Graña (67), Vilariño (5), Ardións (24), Goiáns (39) y Mato (39), a las que se suman como inhabitadas A Igrexa y la otra parroquia de A Igrexa. Así, son un total de 261 vecinos sin una conexión aceptable.

Eso sí, también cabe resaltar que es un municipio con muchas parroquias que tiene conexión de 100 megas o más, hasta un total de 55, de las cuáles, en 23 de ellas, se benefician de ese ancho de banda todos los vecinos: O Euxo (18 habitantes), Gronzo (88), Guldrís (10), Liñares (133), Pedrouzos (680), Ombre (18), Mourentáns (93), Forxán (25), Gándara (38), Saíme (37), Casaldoeiro (24), Bemil (73), Bastavaliños (70), O Tremo (277), Souto (31), Sanín (38), O Rial (32), O Outeiro (57), Cabreiros (16), Brión de Arriba (31), Brans de Arriba (25), Brans de Abaixo (65) y Boimil (16).

En el caso de Brión, además, llama poderosamente la atención que la parroquia con más habitantes, Alqueidón, con 2.074 vecinos, no disponga de conexión de 100 megas, aunque sí de 30 en el 100 % de los hogares. Los siguientes núcleos más habitados, Pedrouzos (680 vecinos) y O Tremo (277), sí tienen 100 megas o más de Internet.

BOQUEIXÓN: 16 CASOS DE MUY BAJA CONECTIVIDAD. Tenemos luego al municipio de Boqueixón, con 4.186 habitantes. Entre sus 109 núcleos de población, solo cuatro no llegan a los 30 megas de conexión: Casanova (sin habitar), Guisande (sin habitar), Zaramacedo (con solo 12 vecinos) y As Quenllas (con 4). Son, por tanto, 16 los vecinos sin conexión aceptable.

Sin embargo, también son pocos los que llegan a los 100 megas o los superan, y es que esta cifra solo está disponible en seis de ellos, en cuatro para todos los vecinos: Trastomil (12 habitantes), Lestedo (33), Ardesene (71) y Forte (111); y en dos para unos cuantos: en Vilar (428) y en Pazos (136).

Resulta curioso que siendo Vilar, con sus 428 vecinos, la parroquia con más habitantes de Boqueixón, no todos ellos puedan tener acceso a una conexión de al menos 100 megas, Además, de los 22 núcleos de población que superan los 50 habitantes, hay 18 que ni siquiera tienen en todo su territorio conexión de 30 megas. Y entre los diez que tienen más de 100 vecinos, ocho tampoco pueden gozar de ella.

AMES: 115 CIUDADANOS SIN LÍNEA. Pasando ya a los municipios más grandes de la comarca, Ames, de 31.993 habitantes, tiene un total de 120 núcleos de población. Solo tres de ellos tienen menos de 30 megas de conexión: Frenza, A Mámoa y Vilouta, que entre los tres suman 115 habitantes. Eso sí, más de la mitad, nada menos que 74 parroquias cuentan con al menos 100 megas de conexión, de los cuáles, 16 tienen con esa velocidad para todos sus vecinos: Calo (38 habitantes), O Vilar (18), Proupín (62), Biduído de Abaixo (151), O Milladoiro (13.149), As Mimosas (242), O Lombo (126), Bertamiráns (8.819), As Cortes (118), As Punxeiras Baixas (27), O Santo (73), Laberáns (28), Salgueiro (14), Suevos (41) y Trasmonte (57). Como puede verse, entre ellos se encuentran, precisamente, O Milladoiro y Bertamiráns, los dos pueblos más habitados de Ames, sumando entre los dos 21.968 vecinos.

Eso sí, también es cierto que hay zonas con más de 50 habitantes que no disponen de 100 megas de conexión, como Piñor (53 habitantes), A Ponte Nova (78), Cortegada (87), O Mercuto (79), Quintáns (66), Pedrouzos (80), la otra parroquia de Quintáns (83), Casanova (67) y Lens (77); e incluso zonas con más de 100, como Raíces (243) y A Igrexa (171).

TEO: 26 PERSONAS CON MUY BAJA VELOCIDAD. Finalmente, Teo, de 18.778 habitantes, cuenta con nada menos que 153 núcleos poblacionales. A igual que Ames, tiene tres parroquias que no alcanzan los 30 megas, de las cuáles solo una, Casal de Buela, no tiene habitantes, y las otras dos, Eo dos Menecos y Faramello, solo tienen 23 y 3 habitantes, respectivamente. Son, pues, 26 los vecinos que no alcanzan la alta velocidad.

Y algo menos de la mitad de núcleos, 69 en concreto, tienen por lo menos 100 megas, de los cuáles en solo 16 todos los vecinos llegan a esa velocidad: en Cacheiras (1.333 vecinos), Cruces (12), Monte (60), Pedrouso (119), San Sadurniño (459), As Laxes (16), Requián (32), Fixó (887), Filgueiras (112), Vilar de Calo (193), Vilanova (105), Casaldemiro (66), Seixos (19), Vilar (54), Parque Montouto (371) y Os Tilos (2.025). Son las parroquias de Os Tilos y Cacheiras las que cuentan con la mayor parte de la población, con 3.358 habitantes entre las dos zonas. Por suerte, en este caso sí que todos ellos disponen de alta velocidad.