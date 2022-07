Chamamento á doazón: as reservas son baixas en tres grupos sanguíneos

sanidade. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, doou sangue no Hospital Nicolás Peña, na cidade olívica, e realizou un chamamento xeneralizado á participación da poboación galega na doazón de sangue e, de maneira especial, aos doantes A positivo, A negativo e 0 positivo. As reservas destes tres grupos sanguíneos presentan niveis baixos, polo que é preciso reforzar o permanente chamamento á participación nas campañas de doazón que realiza a Consellería de Sanidade por mediación da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).. En determinadas épocas do ano pode baixar o número de doazóns, como sucede durante a época estival, pero non acontece o mesmo coa demanda de sangue e os seus derivados que precisan os centros sanitarios. REDACCIÓN