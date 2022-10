‘Chapuza europea’ o la historia de un veto que amenaza a 4.400 pescadores en Galicia

El diagnóstico resultó, cuanto menos, alarmante: hasta 4.400 tripulantes afectados que representan en torno a un 40% del total de la comunidad, al igual que 200 barcos de capital gallego de manera directa y otros 900 de manera indirecta, un impacto de 816 millones de euros en la economía gallega en general y de 347,5 en lo que se refiere al sector en particular. “Un golpe mortal” aseveró la conselleira, una línea en la que se pronunciaron todos los grupos parlamentarios de la Cámara gallega que, en una escena cada vez más inusual en el plano político, parecen haber cerrado filas junto con el propio sector para tratar de defender sus intereses y los de Galicia. Las movilizaciones de las últimas horas parecen ser tan solo el principio de la ‘lucha’ contra Bruselas.

Para muchos, todos estos episodios no han hecho sino evidenciar las deficiencias de una ley tomada, tal y como señalan tanto sector como autoridades, con prisas, datos inexactos o desactualizados y sin tener en cuenta el impacto que esta medida podría tener en una zona como Galicia, algo que sí hizo la propia conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante su intervención en el Parlamento gallego semanas atrás.

La sorpresa saltaba este pasado jueves, a tan solo tres días de la entrada en vigor del veto, cuando el propio ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, anunciaba que la propia Comisión Europea habría confirmado que no existiría el veto entre los 0 y los 400 metros de profundidad, un anuncio que no tardó en ser matizado por Bruselas. “Nunca hubo dudas sobre pescar a 400 metros”, afirmó un portavoz de la Comisión Europea, añadiendo que “no hay cambio en la regulación. En recientes intercambios, la Comisión simplemente ha aclarado el texto una vez más a España y otros Estados miembro afectados”.

El asunto no tardó en convertirse en la comidilla de los medios de comunicación y generar un aluvión de reacciones llegadas desde todos los frentes y que evidencian la crispación y el rechazo rotundo de todos los actores implicados ante este dictamen europeo. En esta línea se pronunció el sector pesquero, políticos de ámbito local y autonómico y el propio Ejecutivo central que solicitó, sin éxito y junto con Irlanda y Francia, su suspensión a la propia autoridad comunitaria. Más tarde se abrió la posibilidad de interponer un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, llegados a este punto, se vislumbraba como la última bala del Ejecutivo para echar atrás.

Las reacciones en el sector, tanto en clave nacional como autonómica, coinciden casi por completo en un punto clave: el cuestionable proceder de una Comisión Europea en este polémico dictamen.

Así, el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, apuntó en esa dirección. “Estamos completamente en desacuerdo con cómo lo han hecho”, apuntó, enumerando así como Bruselas “ha consultado muy mal o no lo suficiente al sector pesquero, no ha realizado un estudio de impacto socioeconómico y se han basado en un informe técnico desactualizado y la información actualizada de España no se ha tenido en cuenta”, señaló este, quien criticó igualmente los tiempos que se han empleado en la toma de esta decisión: “Deberían haber esperado al nuevo informe. Si han tardado cuatro años en llevarlo a cabo, podían haber esperado un poco más”, afirma Garat, en relación al mencionado informe tomado como referencia por la Comisión para justificar esta ley, uno procecente del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) pero que data del año 2021. El secretario de Cepesca señala que, de hecho, el haber echado mano de cifras y estudios más precisos y actualizados habría “limitado mucho el impacto” de la ley para el sector.

En esta línea y en clave autonómica, también se posiciona Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FCNP) y patrón mayor del puerto de Burela, quien igualmente subrayó el “despropósito” que supone esta actuación europea. “Estábamos esperando esa confirmación”, afirmó en relación al anuncio del ministro Planas y remitido por Bruselas que certificaba que la prohibición tan solo afectará a las profundidades superiores a los 400 metros, aunque no dejó de señalar que “a preocupación segue existindo”.

“Hay que poñer enriba da mesa os novos informes e facer que se teñan en conta e que despois se lexisle en base a iso”, apunta Otero, quien hace referencia a los mismos, y numerosos, frentes donde Bruselas ha errado a la hora de elaborar la ley. “Non houbo consulta algunha, non hai datos científicos, xa que os datos collidos non están actualizados, e os propios científicos din que non é unha prohibición que vaia acorde á situación”, enumera este.

Llegados a este punto, los representantes del sector ven con resignación como, con la entrada en vigor de la medida, ni siquiera saben con exactitud cómo se aplicará ni tampoco se les ha remitido las coordenadas exactas en las que podrán desarrollar su actviidad. “A día de hoy las desconocemos”, afirma Javier Garat.

Mientras tanto, la incertidumbre se apodera de un sector que tan solo reclama que se le deje trabajar y que ve con indignación como se ningunea una actividad de tal importancia para la comunidad gallega. “Levamos moitísimas décadas pescando e isto é todo un despropósito. O único que podemos entender é que se trata de unha norma feita para prohibir a pesca”, señala Basilio Otero, quien parece tener claro que Bruselas les ha puesto en una situación en la que poco más pueden hacer que movilizarse y tratar de ser escuchados, y a la espera que las autoridades y la administración cumplan con su papel y presionen en este frente.

Así, tras una jornada marcada a fuego en el calendario desde que se diese luz verde al polémico dictamen, Galicia se ve abocada a tener que ‘tragar’ con una normativa que deja en el alambre a un buen número de trabajadores y de territorios para los que esta práctica no solo supone una tradición y casi una suerte de elemento identitario, sino también una actividad que vertebra su propio sistema socioeconómico, proporciona empleo y permite vivir a innumerables familias.